Пиши, стукач, дальше 15 Ирина Халип

5.08.2022, 12:08

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Доносчик – добровольный помощник потребителя.

Я давно не удивляюсь произвольным арестам (лет двадцать уже, наверное), но до сих пор не могу научиться спокойно воспринимать аресты по доносу. Когда «губопики» приходят просто так и выламывают дверь ради того, чтобы день прошел не зря – допускаю, что они просто с утра вытягивают из шапки бумажку с адресом того, к кому идти сегодня, - этому не удивляешься. Их уровень интеллекта и фантазии всем известен, так что никаких сюрпризов. Ничем не удивят, как бы ни старались.

Но вот когда человек пишет донос – он для меня по-прежнему непостижим. Это как будто другой биологический вид – доносчик обыкновенный (vulgaris). К homo sapiens он вряд ли имеет отношение, но почему-то биологами ошибочно принимается именно за него. Впрочем, может, это просто какая-то тупиковая ветвь?

Директора и создателя туристической компании «Виаполь», доцента геофака БГУ Галину Потаеву в среду задержали по доносу. Бумажка с ее адресом вряд ли в тот день лежала в шапке у губопиковцев. Зато некая жительница Гродно, как выяснилось, целый день накануне провела, изучая страницу Потаевой в социальной сети, опубликовала пять постов с призывами к КГБ и прочим силовикам: смотрите, смотрите, кого я разоблачила, у нее жовто-блакитный флаг на странице, а еще Потаева антисоветчица и не включает линию Сталина в экскурсии. Если кто думает, что я сейчас даю вольный пересказ, тот ошибается: гражданка из Гродно называет Галину Потаеву антисоветчицей. Всерьез. С возмущением. С просьбами к силовикам немедленно приехать и разобраться. И те едут.

Ладно, к силовикам вопросов нет – им именно за это деньги платят. Они не по вдохновению и не по приказу, а просто «тупо за бабки» задерживают белорусов, чтобы записать с ними покаянное видео. Белорусы к этому уже привыкли, как к ноябрьскому дождю. Есть плохая погода, есть КГБ, есть ГУБОПиК – такой нынче в Беларуси климат. А есть те, кто строчит доносы, - и вот это уже погодная аномалия. Если в СССР доносчики надеялись, что соседскую семью арестуют, и опустевшая комната в коммуналке или хотя бы мебель достанется им, бдительным гражданам, - в этом хотя бы была логика. Гнусная, отвратительная, людоедская, но логика: отправлю соседа в тюрьму и заберу его сервант с фарфором.

Кстати, в последние годы многие вспоминают риторический вопрос Сергея Довлатова насчет того, кто же написал четыре миллиона доносов: не Ягода с Ежовым, а простые советские люди. Так вот, писатель, конечно, пошел по простому пути – он предположил, что доносов было именно столько, сколько репрессированных при Сталине. То есть совсем элементарная арифметика. Давайте пойдем по такому же пути. Не будем вспоминать, что далеко не всякого отправленного в ГУЛАГ арестовали по доносу и что отнюдь не всякий стукач написал всего лишь один донос и успокоился на этом. Разовьем мысль писателя. Итак, один человек – один донос. Всего четыре миллиона. Согласно переписи населения, в СССР в 1937 году проживали 162 миллиона человек. И даже если предположить, что четыре миллиона из них – доносчики, то все равно получается чуть меньше трех процентов. Историческая какая-то цифра, честное слово.

А сегодняшние стукачи, проводящие дни и ночи в изучении страниц совершенно незнакомых людей в социальных сетях без всякой надежды на сервант с фарфором, - это действительно аномалия. Людей, которые с ними, стукачами, ни разу в жизни даже по параллельным улицам не ходили, на ногу не наступали, с работы не увольняли, парня не отбивали, кошелек в темной подворотне не отбирали. Вообще никаких точек пересечения. И тем не менее сутки тратятся на изучение чужой страницы, сбор цитат и скриншотов, написание доносов. Ради чего?

Впрочем, давайте рассуждать здраво. Как известно, в природе нет ничего случайного, и любой вид зачем-то ей нужен. Даже тараканы какую-то функцию на планете наверняка выполняют (я, правда, за всю жизнь так и не поняла, какую именно, но в этом явно виноваты не тараканы), так неужто стукачи на этой планете – совсем лишние, ошибка природы? Нет, не ошибка. Я, кажется, поняла, зачем они нужны. Вспомните, как реагировали люди на доносы и последовавшие за ними репрессии – просто занимали очередь в кофейню, книжный магазин, сувенирную лавку, чтобы поддержать владельцев. И теперь мы точно знаем, в какую туристическую фирму обратиться, если нам или нашим гостям понадобится организовать экскурсию, - конечно, к Галине Потаевой. А если бы не донос, то и не знали бы, куда именно идти. Так что доносчик – добровольный помощник потребителя. Вот мы наконец и выяснили его предназначение.

Пиши, стукач, дальше.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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