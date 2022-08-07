Зеленский рассказал об успехах ВСУ и разведки 7.08.2022, 5:00

Владимир Зеленский

Президент Украины поблагодарил всех партнеров за поставки необходимого оружия.

За последнюю неделю украинские военные и разведка достигли значительных результатов в уничтожении логистики оккупационных войск, складов боеприпасов, командных пунктов и техники.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«За эту неделю Вооруженные Силы Украины и наша разведка достигли сильных результатов в уничтожении логистики российской армии, тыловых баз оккупантов. И каждый удар по складам боеприпасов противника, их командным пунктам, по скоплениях российской техники спасает жизни украинских военных и гражданских», - сказал он.

Также президент поблагодарил всех украинских партнеров за поставки необходимого оружия.

Так, на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от США, который содержит, в частности, боеприпасы для HIMARS. Зеленский отметил, что все они применяются максимально точно и с пользой для общей стратегии обороны Украины.

«Делаем все, чтобы получить еще больше эффективного и современного оружия», - добавил он.

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