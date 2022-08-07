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В Крево нашли ядро, которым великий князь Свидригайло штурмовал замок

  • 7.08.2022, 12:26
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В Крево нашли ядро, которым великий князь Свидригайло штурмовал замок

Находка проливает свет на новые детали борьбы за власть в ВКЛ в первой половине 15-го века.

Археологи нашли баллистическое ядро во время работ в Кревском замке, пишет местное издание «Светлый путь». Похожие ядра уже находили здесь в 1985 году, когда на территории работала экспедиция Михаила Ткачева и Олега Трусова.

Диаметр ядра — около 30 сантиметров.

— Когда в 1433 году князь Свидригайло штурмовал замок, его армиями использовались для обстрела баллисты — оружие для бросания сферических каменных снарядов. Найденное ядро свидетельствует о том, что штурм замка происходил не только со стороны главных ворот и Княжеской башни, но и противоположной стены, — цитирует «Светлый путь» научного сотрудника Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук Олега Дерновича.

Кревский замок был одним из первых таких сооружений в Великом Княжестве Литовским. В этом сезоне раскопки ведутся около южной стены замка. Также специалисты работают у Малой башни. Там в годы Первой мировой войны был немецкий бункер.

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