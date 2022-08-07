Ученые придумали, как добывать железо на Марсе 7.08.2022, 14:03

Технология основана исключительно на местных материалах и не требует доставки грузов с Земли.

Австралийские исследователи из Технологический Университет Суинберн разработали технологический процесс для производства железа на Марсе. Они предлагают использовать в качестве источника энергии концентрированный солнечный свет, а железо добывать из реголита с помощью карботермического восстановления.

Технологический процесс описан в статье в научном журнале Acta Astronautica.

Эксперименты на марсоходе Perseverance продемонстрировали возможность добычи на Красной планете кислорода посредством электролиза углекислого газа (CO2). Во время этого процесса в качестве побочного материала выделяется большое количество монооксида углерода (CO). Исследователи предлагают объединить установку по добыче кислорода с производством железа, чтобы использовать побочные продукты.

В своих расчетах ученые показали, что горячий газ, полученный в результате электролиза углекислого газа, будет богат CO (91%). Его можно использовать для предварительного нагрева реголита. Кроме того, конденсируя монооксид, можно получать чистый углерод.

Исследователи проанализировали состав марсианского реголита (грунта) и обнаружили, что при добавлении к нему 10% углерода при температуре 1 120 °C и давлении 7 мбар (давление атмосферы на Марсе) можно получить жидкое железо с конверсией 99,9%. При этом сплав будет содержать небольшое количество примесей углерода, кремния, фосфора и хрома.

Авторы работы полагают, что полученный материал можно будет использовать для независимого производства различных машин и устройств для колонии на Марсе. Технология основана исключительно на местных материалах и не требует доставки грузов с Земли.

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