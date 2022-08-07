Нацбанк засекретит информацию о золотовалютных резервах страны

Нацбанк засекретит информацию о золотовалютных резервах страны1
- 7.08.2022, 17:15
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С чем связано такое решение?
Нацбанк сообщил, что начиная с августа 2022 года информация об объеме международных резервных активов будет размещаться на официальном сайте данного ведомства без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на их изменение.
Отныне данная информация будет иметь закрытый характер.
Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 августа 2022 года, по предварительным данным, составили 7 561,7 млн. долларов США (в эквиваленте).