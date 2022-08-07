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Нацбанк засекретит информацию о золотовалютных резервах страны

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  • 7.08.2022, 17:15
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Нацбанк засекретит информацию о золотовалютных резервах страны

С чем связано такое решение?

Нацбанк сообщил, что начиная с августа 2022 года информация об объеме международных резервных активов будет размещаться на официальном сайте данного ведомства без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на их изменение.

Отныне данная информация будет иметь закрытый характер.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 августа 2022 года, по предварительным данным, составили 7 561,7 млн. долларов США (в эквиваленте).

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