Как врач из Лунинца строит карьеру в Италии 7.08.2022, 19:17

Игорь Мойсак рассказал о своем пути.

Игорь Мойсак мечтал стать врачом со школьных лет. После окончания Витебского медуниверситета, вернулся в Лунинец, работал в сельской амбулатории. Но решил, что для самореализации районной больницы недостаточно. Выбрал Италию, где жила мама. Самостоятельно выучил язык, затем «муштровал» литературу на итальянском. После защиты диплома продолжил учиться по узкой специализации. При этом работает по контракту в больнице в Лоди. О своем пути 32-летний врач рассказал «Медиа-Полесью».

— В Лунинецкой райбольнице ты начинал самостоятельную работу в качестве врача общей практики в Дворце. Чем запомнилась тебе работа в сельской амбулатории?

— Автономностью. То, что зависело только от меня: диагностика, терапия — всё основывалось на мне. От того, как я распределял своё время, применял свои знания при минимальном количестве оборудования, использовал объективные данные, зависело подтверждение диагноза в будущем.

— В какой момент произошло психологическое преломление, и ты решил уехать?

— Нельзя сказать, что произошло какое-то психологическое преломление. Стремление к самореализации у меня было всегда. И сейчас я не могу сказать, что остановился, что наступил конечный пункт в моей работе. Мне нравится динамика, рост… Я всегда буду оставаться с чувством какой-то незаконченной самореализации.

— На какие риски вы с женой были готовы?

— Мы с женой готовы были к долгой разлуке. С Дашей мы учились вместе в Витебске, она провизор. Поженились сразу после университета, она распределилась со мной в Лунинецкую ЦРБ. Когда я уехал на учебу, жена вернулась к родителям в Минск. Виделись редко… Но мы справились…

Дарья в Италии прошла постдипломное образование. Работает в косметологической фирме как химик-аналитик, занимается контролем качества новых продуктов.

— Как вообще строилась система обучения?

— Было тяжело. С того момента, как я решил попробовать. Первый языковой экзамен сдавал через 4 месяца в посольстве в Минске. Ежедневно, как минимум 2−3 часа, будь то Рождество, День рождения или что-то еще, я учил. И не пропустил ни одного дня за этот период.

Потом было время бюрократических тягот в Италии. Продолжал совершенствовать язык. Когда начались экзамены, не выходил из дома порой по две недели.

Экзамен в итальянском вузе отличается от наших. Ты берешь билет. Времени на подготовку не дается. Сразу отвечаешь. Я учил книги наизусть. Из 30 возможных баллов набирал почти всегда максимум. Это было тяжело. Потом была интернатура, она длится 3 месяца, а не год, после чего сдаешь госэкзамен. Затем ты раз в год участвуешь в конкурсе на выбор специализации, которая длится 4−5 лет. Мой результат был выше, чем у 96% моих конкурентов. В конкурсе участвовало 16 тысяч человек. Я со своими баллами смог выбрать то, что хотел. И выбрал, что мне больше всего интересно, экстренную и неотложную медицину. Сейчас на 4-м курсе, но у уже работаю по контракту.

— Какие отличия системы здравоохранения в Италии?

— Во многом схожи. Государство берет обязанность заботиться о здоровье населения. Единственное отличие — ты должен тоже участвовать экономически в оказании какой-то услуги, диагностики. К примеру, врач выписал направление сдать анализы, набор стоит 150 евро. Пациент заплатит 25 евро.

Скорая помощь здесь действительно скорая. К примеру, взять политравмы. Прилетает вертолет и доставляет пациента в специализированный центр в зависимости от необходимого вмешательства.

— Как строится твой рабочий график?

— Свободного времени для себя немного. Учитывая, что работаю приёмном покое и моя специальность редкая, нагрузка большая. Порой прерваться трудно, чтобы элементарно поесть или сходить в туалет.

30 часов в неделю я работаю в приёмyом отделении, одну неделю в реанимации. 8 часов в неделю мне даётся на самообразование. Но я учусь при любой возможности. Если позволяет время, хожу в операционную интубировать, чтобы «набивать руку».

— Сколько зарабатывает практикующий врач на ставку? Возможна ли при желании большая нагрузка?

— Не сказал бы, что врач здесь особенно богатый. Естественно, может позволить себе больше, чем среднестатистический человек. Жизнь врача достаточно скромная. Не так, как рассказывают в фильмах. Работать можешь, сколько хочешь. Но не более 12 часов в сутки.

— Куда тебе хочется двигаться дальше?

— Еще не определился. Но не остановлюсь на том, что я делаю сейчас, — это однозначно. Оставаться на одном месте скучно. Учитывая, что у меня есть два диплома медицинских, а через полтора года будет специализация в экстренной неотложной медицине… Есть Швейцария, Англия, Новая Зеландия. Со своим дипломом могу устроиться везде, кроме США, пожалуй. В других местах что-то будет новое…

— Есть ли что-то такое, о чем ты вспоминаешь из опыта работы в Лунининецкой больнице?

— То, что я вспоминаю о в Лунинецкой ЦРБ, абсолютно не связано с работой… Например, как праздновали День медработника. Было весело… Здесь такого нет.

— Что хотел бы пожелать тем, кто, как и ты, хотел бы изменить что-то в своей жизни?

— Пробуйте, старайтесь реализовывать свои цели. Я смог. И каждый при желании сможет. Главное — знать, чего ты хочешь… Желание и старание — без них не получится ничего.

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