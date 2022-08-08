В Сети показали последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне 2 8.08.2022, 16:32

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По мосту зафиксировано четыре попадания.

В сети опубликовали видео с Антоновского моста в Херсоне после удара Вооруженных Сил Украины в ночь на 7 августа. Запись обнародовал телеграм-канал «Телебачення Торонто».

На ней видно, что мост получил четыре пробоины-одну большую и несколько меньших по размеру.

Также пострадала строительная техника, которая там работала и пыталась отремонтировать мост после предыдущих ударов.