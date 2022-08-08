закрыть
8 августа 2022, понедельник, 17:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Сети показали последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне

2
  • 8.08.2022, 16:32
  • 5,452
В Сети показали последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне

По мосту зафиксировано четыре попадания.

В сети опубликовали видео с Антоновского моста в Херсоне после удара Вооруженных Сил Украины в ночь на 7 августа. Запись обнародовал телеграм-канал «Телебачення Торонто».

На ней видно, что мост получил четыре пробоины-одну большую и несколько меньших по размеру.

Также пострадала строительная техника, которая там работала и пыталась отремонтировать мост после предыдущих ударов.

популярное за неделю

Мнение

Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин
Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин