На политзаключенного Павла Белоуса «повесили» новую статью 2 9.08.2022, 20:11

Павел Белоус

Его обвиняют в «измене государству».

В отношении политзаключенного основателя магазина национальной символики Symbal.by Павла Белоуса возбудили новое уголовное дело по статье за измену государству. Об этом сообщает приближенный к силовым ведомствам телеграм-канал.

По данным телеграм-канала силовиков, Павел якобы «пропагандировал идею польского мира» и «помогал координировать деятельность, направленную на насильственный захват власти».

Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, создателя Symbal.by и культурного менеджера Павла Белоуса задержали 15 ноября 2021 года после вызова в милицию. Затем его трижды судили по «административке», а позже перевели в СИЗО уже по уголовному делу по ст. 342 УК (Участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

В июне 2022 года его также обвинили по ст. 361−1 УК (Создание экстремистского формирования).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».