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Риелторы показали самую дорогую квартиру в Гомеле

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  • 14.09.2022, 14:44
  • 2,404
Риелторы показали самую дорогую квартиру в Гомеле

Она выглядит как мечта любого горожанина.

Новый ремонт, последний этаж, окна в пол и вид на реку — это ли не мечта любого горожанина? Журналисты realt.by нашли такую квартиру в Гомеле, и сейчас она продается. Располагается жилье в Центральном районе города, неподалеку от набережной Сожа и Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Кстати, на данный момент — это самая дорогая квартира, выставленная на продажу в Гомеле.

5-комнатная квартира для большой семьи с панорамным видом на город, парк и реку Сож находится на улице Волотовской, 11. Жилье располагается на последнем этаже 11-этажного каркасно-блочном дома 2016 года постройки.

Площадь квартиры − 173 «квадрата». Здесь есть большая кухня-гостиная, 4 изолированные спальни, 2 полноценных просторных санузла, 2 вместительные гардеробные и 3 балкона.

Комфортный климат в помещении гарантируют 4 кондиционера и конвекторное отопление.

Как сообщается в объявлении, в квартире сделан дизайнерский ремонт премиального уровня.

Новым собственникам достанется встроенная кухня из натурального дерева производства Германии и вся бытовая техника.

На фотографиях можно заметить паркет, художественную роспись, а также оригинальную отделку стен и потолка в гостиной и других комнатах.

Помимо интерьера, еще одним украшением квартиры будут потрясающие виды на город, реку Сож и парк, открывающиеся из всех спален.

В доме установлено видеонаблюдение, видеодомофон, 2 лифта. На этаже — всего 3 квартиры. В шаговой доступности есть все, что нужно для комфортной жизни.

Стоимость данной квартиры — 290 тысяч долларов.

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