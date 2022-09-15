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Латвия начала строительство 173-километрового забора на границе с Беларусью

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  • 15.09.2022, 8:51
Латвия начала строительство 173-километрового забора на границе с Беларусью

Возведение ограждения идет в три этапа.

В Латвии продолжается строительство забора на границе с Беларусью. Его планируют закончить к 2024 году, сообщает Delfi.

Пока строители проложили первые несколько километров ограды. Забор высотой почти в четыре метра предназначен для предотвращения нелегального проникновения в ЕС мигрантов из Ближнего востока, которые пытаются попасть в Евросоюз через Беларусь. Поверх забора будет натянута колючая проволока.

В Латвии отмечают, что в последнее время поток нелегальной миграции через Беларусь в страну спал. По информации латвийский пограничников, в августе было зарегистрировано 300 попыток незаконного пересечения границы, в сентябре — 150.

Строительство забора идет в три этапа. Все 173 километра ограды планируют достроить к 2024 году.

Напомним, летом этого года строительство заборов на границе с Беларусью закончили в Литве и Польше.

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