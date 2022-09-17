Ученые смогли разгадать одну из самых важных тайн строительства пирамид в Египте 17.09.2022, 9:00

Этому помог анализ древней пыльцы.

Ученые сумели разгадать тайну строительства пирамид в Египте.

Об этом сообщает LiveScience.

Новое исследование показало, что когда древние египтяне построили пирамиды в Гизе около 4500 лет назад, у реки Нил был рукав — тот, который давно исчез — с высоким уровнем воды, который помогал рабочим доставлять материалы на строительную площадку.

Открытие основано на предыдущих археологических и исторических находках о том, что у Нила был дополнительный рукав, протекающий рядом с пирамидами. В течение десятилетий исследователям было известно, что давно исчезнувшая ветвь Хуфу простиралась до плато Гиза в древние времена, но новый проект был направлен на то, чтобы выяснить, как именно изменился уровень воды за последние 8000 лет.

Исследование проливает свет на то, как пирамиды — царские гробницы фараонов — достигли монументальной высоты. Ученые занимались исследованием данной темы с мая 2019 года: тогда команда пробурила пять кернов (порода почвы - ред.) в пойме Гизы. Исследователи измерили количество пыльцы, обнаруженной в разных частях ядер, чтобы определить, как уровни пыльцы менялись с течением времени. Авторы исследования написали, что в периоды, когда воды было много, должно быть больше пыльцы, чем в засушливые периоды.

Анализ пыльцы показал, что в то время, когда древние египтяне строили пирамиды Гизы, воды было достаточно много, чтобы ветвь Хуфу протекала рядом с пирамидами Гизы. По словам физического географа из Экс-Марсельского университета во Франции Хадер Шейша, уровень воды был важен для строительства пирамиды. Когда именно эта ветвь вымерла, неизвестно, но исследования показывают, что 2400 лет назад уровень воды в этой ветви был очень низким.

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