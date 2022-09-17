Четыре увлекательных фильма для просмотра всей семьей 17.09.2022, 18:31

Один из фильмов основан на реальных событиях.

«Униан» собрал фильмы, которые понравятся всем членам семьи.

«Оптом дешевле»

Комедия «Оптом дешевле» расскажет о жизни многодетного отца. У него слишком много хлопот и забот, которые ему доставляют собственные дети. Возможно, кто-то в этом фильме узнает себя!

«Парящий тигр»

Однажды 12-летний Роб Хортон, гуляя по лесу, находит клетку с бенгальским тигром. Об этой тайне он рассказывает только своей однокласснице, с которой планирует выпустить животное из клетки.

«Руби, собака-спасатель»

В центре сюжета полицейский Дэн, который решается завести умную, но очень непослушную собаку. Интересно, что этот фильм создан на реальных событиях.

«Эраксы»

В этом жутковатом короткометражном фильме тетя Опал и ее племянница Нина пытаются справиться с хаосом, устроенным чудищами из волшебной книги сказок.

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