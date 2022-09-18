В Беларуси нашли «кладезь» дешевой еды? 18.09.2022, 9:13

7,826

Фото: onliner.by

Цены на сельхозярмарках сравнили с Комаровкой и магазином.

Вчера в Минске превратился стартовали сельхозярмарки. Самый популярный их слоган сейчас — «Закупаем урожай». Что закупаем, почем и в принципе зачем?

Onlíner прогулялся по ярмарке в Чижовке, поговорил с людьми из очередей, а потом сравнил цены с обычным рынком и магазином. Знаете, есть вопросы.

На улице вчера стояла отличная солнечная погода. Не лето, но жара была и не нужна, когда на спине тащишь мешок «Королевы Анны» (это такая картошка, подрастете — начнете разбираться). Парковочная площадка огромная, но едой заняты далеко не все площади — много одежды, какого-то текстиля, кухонной утвари, сувениров и всего сопутствующего, что может быть интересно аудитории: парфюмерные подделки и наколенники из собачьей шерсти. В этом нет попытки обидеть посетителей ярмарки, просто цены и доступность здесь — это главное.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Хотите привлечь внимание и заговорить с прохожими? Не нужно раздеваться, кричать лозунги или эпатировать как-то иначе. Достаточно тихо сказать: «Самый дешевый рынок в Минске — это, например, районный чижовский, который недалеко и где в другие дни торгуют те же люди с теми же прилавками». И прохожие потянутся к вам с советами и своими комментариями.

Никакой централизации здесь нет. Один торгуют с земли, другие — с машин, третьи — с прилавков. У каждого свое, но это настолько старая забава белорусских рынков, что стало нормой. При этом есть и продавцы, которые на самом деле вырастили товар — это слышно по разговору. Лунинецкие и столинские угадываются безошибочно.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Традиционно часть торговых мест — у райпо. Вопреки ожиданиям («Они листья не снимают, поэтому у меня по рублю капуста, а у них 70 копеек», — говорит продавец из соседнего ряда), все аккуратно.

Фото: onliner.by

Несколько прилавков торгуют молочными продуктами. В другие дни они же стоят на Комаровке — это временная дислокация с полным сохранением цен.

Фото: onliner.by

Первая же очередь на входе — за яйцами. Это приехала неведомая в Минске Полоцкая птицефабрика. Очень вежливые продавцы, стараются — ведь полоцкие куры снесли для минчан, если мы не ошиблись с подсчетами, около 30 тысяч яиц. Здесь есть и редкие Д-0, датированные вчерашним днем. А вы знаете, что крутое яйцо — это свежее яйцо? Вот здесь есть дегустация с матчастью.

Стоят Д-о 3 рубля.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

На Комаровке тоже много яиц, но там на 10—20 копеек дешевле. Больше 3 рублей стоят только крупнокалиберные ДВ.

— В магазине дешевле, по 2,2, — объяснила пожилая пара людей, унося с собой три десятка полоцких яиц. — Но какие это? В магазинах торгуют тем, что осталось. А здесь мы сами выбрали. Намного лучше!

С такой же верой в избранность людей собрал всех вокруг себя карп. На бортах машины написано «Селец». Это один из крупнейших рыбхозов в Беларуси, продукцию которого легко можно найти в разных местах в любое время года.

Фото: onliner.by

Большой карп стоит 7,99. Столько же, сколько и на других рынках, но без очереди.

Фото: onliner.by

На ярмарке легко ловишь себя на мысли, что это не выставка народных достижений с какими-то чудесными и невиданными продуктами. Если сократить площадь торговли на треть — ассортимент не пострадает. Одни продают, другие покупают четкую матрицу продуктов: картошка, морковка, капуста... Ну а что мы хотели в зоне рискованного земледелия?

Поэтому самое интересное — это цена. И если поискать, то найдете. Например, вот ежевика за 6 рублей. Продавец сказала, что стоит дешево, потому что она не жадная. В других местах за ежевику просят от 9 рублей за килограмм. Это не говоря про магазины, где она уже по 40.

Та же женщина продает малину, но уже по 10 — это обычная цена.

Фото: onliner.by

Большой (насколько это возможно) разброс цен по картошке. Вот она продается за 1,3 рубля. А в последнем ряду — за 80 копеек, внешне такая же. Клюква есть за 8 рублей, а есть за 7. Если пойдете — не бросайтесь сразу покупать, надо погулять, поискать. Даже если вы зарабатываете достаточно, чтобы не смотреть на цену помидора, честная сделка украсит ваш выходной.

Фото: onliner.by

Еще местным продавцам не чуждо оформление ценников, из-за которого можно разворачиваться и уходить. Если человек не способен написать цифры рядом, то как ему можно доверить производство продуктов?

Фото: onliner.by

Вот еще немного атмосферных фото.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

А теперь голый расчет. Мы старались найти одинаковые по сортности и калибру товары и в таблицу поставили самые дешевые из найденных вариантов. В целом на ярмарке намного больше дешевых продуктов, но и по внешнему виду они уступают. Поэтому если для вас «капуста — она и в Африке капуста», то сравнение будет полезно.

Магазин — это магазин:

абсолютно дешевле капуста;

зачем покупать белорусский чеснок, если китайский в два раза дешевле?

катастрофа со свежими ягодами;

импорт, когда еще остался белорусский сезонный товар. Эталон — круглогодичная груша «Конференция».

С Комаровкой сложнее. На меньшей площади сконцентрирован намного больший ассортимент. Одинакового качества овощи стоят плюс-минус одинаково — например, микробаклажаны, белорусские перцы, мелкие помидоры-сливки. При этом арбузы продаются в основном не дешевле 2 рублей за кило, а дыни доходят до 6. Продавцы объясняют это просто: «Товар для прилавка мы выбираем, остальное уезжает на ярмарки». Часть правды в этом есть, но есть еще и аренда, и прочие сопутствующие расходы.

Вывод

Сельскохозяйственная ярмарка — это приятное времяпрепровождение для тех, кто хочет набить погреба запасами. Но чудес не бывает. В основном здесь обычные цены. Покупатели на самом деле тащат на себе мешки с овощами, но признаются: не с пустыми же руками уходить, раз пришли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».