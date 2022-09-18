В Украине ликвидировали попа-боевика Анатолия из Татарстана 18.09.2022, 14:40

Воевать батюшка отправился летом вместе с «добровольческим батальоном» под названием «Алга».

На войне в Украине нашел свою смерть российский священник из Татарстана отец Анатолий (Григорьев). Воевать против ВСУ поп-боевик отправился летом вместе с «добровольческим батальоном» под названием «Алга».

Об этом сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в Facebook. На родине оккупанта собирались похоронить 18 сентября.

В некрологе по захватчику в поповской расе говорится, что он был настоятелем храма Богоявления Господня села Исаково Зеленодольского района Республики Татарстан.

В Украине ликвидировали священника-боевика из Татарстана, которого вместе с «добробатом» перебросили воевать против ВСУ. Фото

Известно, что отец Анатолий (Григорьев) в середине июля вместе с «добровольческим» батальоном «Алга» был переброшен в Украину. Это подразделение оккупационных войск специально сформировали в Татарстане для отправки в зону проведения так называемой путинской «спецоперации».

Контрактники «Алги» проходили обучение на одном из полигонов в РФ. Там «засветился» и священник, который в комментарии пропагандистам объяснил, почему едет воевать против ВСУ.

Священник-боевик был ликвидирован 9 сентября при артиллерийском обстреле. Только 16 сентября тело военного преступника, который скрывался за рясой священнослужителя, доставили в Татарстан.

Комахидзе предоставил эксклюзивные фото попа-боевика, которые свидетельствуют, что тот, вероятно, и ранее принимал участие в подобных «спецоперациях» РФ.

На свою рясу рядом с крестом отец Анатолий часто цеплял «медальки» за то, чем «отличился» перед Кремлем.

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