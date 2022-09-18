Как народное ополчение ВКЛ защищало Родину 18.09.2022, 22:15

Созыв «посполитого рушання» проходил у наших предков при всеобщем воодушевлении.

Многочисленные войны заставляли быть защитниками Отечества не только представителей шляхты, потомственных дворян-землевладельцев, но и жителей местечек, городов, сел Великого княжества Литовского. Народное ополчение у литвинов называлось «посполитое рушанне» и созывалось по мере надобности в годы, когда государству угрожала действительно серьезная опасность, сообщает «Литвин».

Литвинские законы уже с 13-го века определяли порядок формирования отрядов народного ополчения, сроки прибытия воинов в места дислокации, их вооружение. Главный юридический документ, по которому жила вся страна, Статут Великого княжества Литовского 1566 года подробно регламентирует все эти вопросы в специальном обширном разделе.

Фактически за счет народных ополчений великие литовские князья могли поставить на театр боевых действий еще одну громадную армию, которая отличалась высоким моральным духом, боеспособностью, поскольку воины сражались за понятные ценности, обороняя от врагов свой дом, семьи, имущество. Иногда «посполитое рушанне» привлекалось для подавления бунтов, наказания мятежников, угрожавших спокойствию региона Великого княжества.

Прежде всего выставлением ополченческих отрядов согласно литвинским законам должны были заниматься крупные собственники, которые снаряжали бойцов на собственные деньги. Солидными суммами обладали в средние века литвинские города (Вильно, Гродно, Полоцк), в которых процветала торговля. Местные купцы охотно тратились на военные цели, поскольку защита рубежей страны напрямую определяла безопасность торговых путей и эффективность «бизнеса».

Магнаты также набирали охотников для вооруженных отрядов, хотя некоторые князья (Радзивиллы, Чарторыйские) держали еще и собственные частные армии. Набирали ополченцев в земские хоругви объединения мелкой шляхты, войты, солтысы. Бойцом-ополченцем мог быть лично свободный литвин – мещанин или крестьянин, располагавший вооружением и провиантом для службы.

Первоначально в ВКЛ правом созвать «посполитое рушанне» обладал только великий князь, рассылавший по стране с гонцами грамоты о мобилизации местных войск. К 15 веку это право переходит к сейму Великого княжества.

Получив грамоту о необходимости созыва ополчения на местах развивали бурную деятельность. Особенно следовало спешить в восточных землях ВКЛ, где всегда существовала угроза с Востока. Московитские отряды совершали рейды на территорию литвинских владений с целью увода в рабство крестьян, которых потом продавали в Туретчину или в поместья бояр в глубине московских уделов.

Место, где собиралось «посполитое рушанне», назначал каштелян, специальный чиновник, обладавший военной властью. Он записывал всех прибывших и передавал списки воеводе и его штабу. Затем при стечении народа отрядам вручались знамена (хоругви). Молодые бойцы получали благословение духовных лиц. Когда отряд был готов к походу, его снаряжение и вооружение осматривал воевода. Ему помогали сведущие в военном деле ветераны-шляхтичи.

В ВКЛ самым боеспособным и опытным считалось «посполитое рушанне» на восточных границах (Полоцк, Витебск, Смоленск, Могилев). Там чаще всего происходили бои с татарами и московскими казаками да дворянами, разбойничавшими на дорогах и в лесах.

Выступление в поход «посполитого рушання» выглядело внушительно. Современники отмечали, что в момент начала похода казалось, будто весь народ земли поднялся на борьбу с агрессором. Шли длинные колонны пехоты, ощетинившейся пиками и алебардами. Шла кавалерия, блистая стальными кольчугами и шлемами. Войска сопровождали обозы, в которых везли огневой припас и провиант, рядом с телегами гнали запасных коней и быков. На каждого шляхтича в походе полагалась повозка с необходимым ему и его людям имуществом.

Отказаться от участия в народном ополчении теоретически было возможно. Однако «отказников» при таком раскладе ожидал значительный денежный штраф. Кроме того, отказ защищать родную землю мог быть негативно воспринят соседями, цеховыми старшинами. Так что горожанину или крестьянину почти всегда по моральным и материальным соображениям проще и выгоднее было пойти в поход, чем отсиживаться в тылу. Иногда у «отказников» даже отбирали имения и все деньги, напрочь разоряя состоятельных мещан.

В бою пехота ополчения занималась не только непосредственной боевой работой (участие в боях, выставление караулов, разведка), но и обеспечивала жизнедеятельность всего лагеря, рыла окопы и насыпала валы, строила мосты и гати. То есть на пехоту возлагались обязанности саперных частей. Кавалерия могла применяться для караульной службы, для проведения диверсионных набегов.

После завершения похода каждый участник народного ополчения получал от руководителей отрядов, от воевод свидетельства, в которых отмечались боевые заслуги ополченца. Такие грамоты предъявлялись потом в муниципалитетах, в местечках и селах.

Опыт народных ополчений Великого княжества Литовского 15-16 веков был востребован в эпоху наполеоновских войн. В 1812 году Наполеон обещал литвинам вольность, восстановив ВКЛ с новой администрацией. В кругах литвинской шляхты возникла идея объявить сбор народного ополчения в поддержку Великой армии Бонапарта. Из числа жителей, откликнувшихся на призыв к защите родной земли в кампании 1812 года, создавались части, которые должны были помогать французской армии удерживать коммуникации и порядок на театре военных действий.

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