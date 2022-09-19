Пилот Boeing умер во время рейса «Новокузнецк — Санкт-Петербург» 1 19.09.2022, 18:12

5,790

Воздушное судно экстренно посадили в Омске.

Самолет рейса EO762 «Новокузнецк — Санкт-Петербург» совершил внеплановую посадку в Омске в воскресенье, 18 сентября. На его борту скончался командир экипажа, сообщает NGS со ссылкой на областной Минздрав.

Во время рейса пилот внезапно почувствовал себя плохо. Воздушное судно решили экстренно посадить в Омске. Посадка прошла без происшествий, управление самолетом взял на себя второй пилот.

«Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за 10 минут до посадки самолета. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи», — уточнили в пресс-службе ведомства. Предварительный диагноз врачей — тромбоэмболия легочной артерии. Летчику был 51 год. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета приступило к проверке инцидента.

Самолет прибыл в Омск в 22:40 по местному времени. Рейс продолжился через несколько часов, в 8:42. Командование принял запасной экипаж.

Рейс осуществляла компания «Икар». Самолет Boeing 737-9GP (ER) принадлежит Nordwind Airlines, которая вместе с «Икаром» является дочерней авиакомпанией туроператора «Пегас Туристик».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».