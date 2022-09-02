Названы лучшие соки для здоровья кишечника 1 2.09.2022, 14:26

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Они значительно повышают защитные силы организма.

Зеленые соки для детоксикации толстой кишки и других органов тела – это добавка, которую можно включать в рацион как на регулярной основе, так и время от времени. Например, их можно употреблять в качестве перекуса после тренировки или просто, когда вам захочется.

Следующие зеленые соки и коктейли - это натуральный и полезный для здоровья вариант, который можно включать в сбалансированный рацион питания в умеренных количествах, пишет сайт Steptohealth.

Различные программы детоксикации предлагают эти соки и другие напитки (приготовленные из натуральных ингредиентов) для улучшения работы органов тела и, как следствие, снижения риска развития заболеваний. Отчасти идея состоит в том, чтобы использовать питательную ценность пищи, чтобы иметь возможность дополнить свой рацион и убедиться, что мы получаем все необходимое.

Кроме того, потреблять напитки домашнего производства полезно, так как это помогает избежать потребления промышленных (таких как ароматизированная вода, безалкогольные напитки и т. д.). Ведь последние зачастую обеспечивают пустые калории и большое количество сахара вместо питательных веществ.

Сок из сельдерея и моркови

Первым из зеленых соков для детоксикации будет смесь сельдерея и моркови с различными травами, которая, надо сказать, очень освежает. Эта комбинация подойдет вам не только в жаркие летние дни, но и после интенсивных занятий в тренажерном зале.

Имейте в виду, что различные исследования, показали, что морковь содержит витамины, минералы, полифенолы и бета-каротины. С другой стороны, она обладает антиоксидантными свойствами, и как считается, повышает защитные силы организма.

Ингредиенты:

• 4-5 веточек сельдерея

• 1 средняя морковь

• 3 средних веточки петрушки

• 1 веточка укропа

• По желанию: 1 зеленое яблоко / 4 листа салата ромэн.

Способ приготовления и потребления:

• Необходимо промыть каждый из ингредиентов под холодной водой. Морковь можно очистить.

• Налить воду в чашу блендера. Вода нужна для того, чтобы предотвратить образование комков.

• Положить туда все ингредиенты и включить блендер. Должна получиться однородная смесь.

• Пить этот зеленый сок рекомендуется перед завтраком или же как часть его. Можно также сделать его «вторым завтраком» (перекусом в первой половине дня).

• Вместо яблока можно использовать авокадо. В таком случае напиток получится более густым.

Сок из зеленых яблок

Второй из зеленых соков для детоксикации готовится на основе зеленых яблок. Он идеально подойдет для того, чтобы утолить аппетит в любое время дня и одновременно бороться с запорами (из-за наличия клетчатки в составе яблока).

Стоит отметить, что яблоки обладают антиоксидантными свойствами, поэтому их употребление рекомендуется для обеспечения правильного функционирования организма. Этот сок обычно готовят из зеленых яблок, но вы можете приготовить его из красных или желтых (в зависимости от своих вкусовых предпочтений).

Ингредиенты:

• 1 зеленое яблоко

• 1 стакан воды (200 мл)

• 2 чайная ложка органического меда (50 г)

• По желанию: 1 столовая ложка льняного семени (10 г) или овсянки, шпината.

Способ приготовления и потребления:

• Помыть ингредиенты.

• Очистить яблоко и удалить его внутреннюю часть с косточками. Измельчить яблоко, чтобы оно лучше поддавалось обработке в блендере.

• Поместить все ингредиенты в чашу блендера.

• Включить блендер на несколько минут, чтобы получилась однородная смесь.

• Рекомендуется пить этот сок, когда вам захочется чем-то перекусить в первой или второй половине дня.

Сок из шпината и ананаса

Третий зеленый сок для детоксикации очень вкусный, неудивительно, что он входит в число фаворитов для многих людей. Смесь шпината с ананасом по-настоящему изысканная, поскольку оба ингредиента хорошо сочетаются.

Напиток никогда не теряет сладковатого вкуса ананаса, но благодаря шпинату он получается не приторный, легкий. Кроме того, он способен обеспечить множество преимуществ для организма, таких как профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, улучшение кровообращения и мозговой деятельности (память и концентрация).

Ингредиенты:

• Ананас (200 г)

• 2 чашки шпината (250 г)

• По желанию: кунжут, семена чиа.

Способ приготовления и потребления:

• Помыть шпинат. Отложить.

• Порезать на мелкие кусочки ананас и положить их в чашу блендера. Смешайте.

• Добавьте туда же шпинат и смешайте снова. Должна получиться однородная смесь без комков.

• Пить этот сок нужно сразу после приготовления. Добавьте чайную ложку семян и употребляйте как часть завтрака или полдника.

Травяной сок

Яркий, но несомненно освежающий и ароматный сок из различных трав… Чтобы придать ему нужную консистенцию, вы можете добавить продукты, богатые водой, например, огурец или помидор, хотя это и не обязательно.

Если вы любите гаспачо и разные напитки, тогда он вам точно понравится. А антиоксидантный эффект огурца в сочетании с его предполагаемыми полезными свойствами для борьбы с лишним весом поможет вам хорошо себя чувствовать.

Ингредиенты:

• 1 столовая ложка розмарина (10 г)

• 1 столовая ложка базилика (10 г)

• 2 маленькие веточки кориандра

• 1 огурец

• 2 столовые ложки петрушки (20 г)

• По желанию: лимонный сок, 1 авокадо

Способ приготовления и потребления:

• Тщательно помыть зелень.

• Очистить огурец и нарезать его на мелкие кусочки.

• Положить все ингредиенты в блендер и включить его на пару минут. Должна получиться однородная смесь, без комочков.

• Пейте до или после еды, чтобы утолить аппетит.

Наслаждайтесь этими соками в их натуральном виде, без сахара и подсластителей!

Зеленые соки и коктейли не заменят основные приемы пищи. Они являются лишь дополнением, которое можно было бы включать в рацион в умеренных количествах. Лучше всего готовить такие напитки из свежих натуральных ингредиентов и сразу же подавать к столу.

Не рекомендуется добавлять сахар или другие подсластители, так как идея заключается в том, чтобы насладиться натуральным ароматом и вкусом ингредиентов. Это позволит избежать чрезмерного употребления сахара, что отмечает Всемирная организация здравоохранения.

Если вы хотите, чтобы зеленые соки стали гуще, можно добавить овсяные хлопья или такие фрукты, как бананы, например.

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