Подоляк призвал Запад предоставить Украине танки и ATACMS в связи с российским «референдумом»4
- 20.09.2022, 23:15
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Реакция на действия россиян будет жесткой.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 20 сентября в призвал мировое сообщество немедленно и жестко отреагировать на попытку аннексии территории Украины, усилив помощь оружием и внедрив новые экономические секторальные санкции в отношении России.
«Кремль выступает против поставок современных танков и ATACMS для Украины? Время дать это», – написал он.
Кроме того, Подоляк обратился к украинцам на временно оккупированных территориях с призывом быть бдительными и не предоставлять свои паспортные данные посторонним лицам.
«Любое участие в референдумах будет квалифицироваться как посягательство на территориальную целостность Украины», – добавил советник главы ОП.
До этого Подоляк заявил, что незаконные «референдумы» на временно оккупированных территориях Украины не смогут остановить ВСУ и являются «успокоительным для Z-аудитории» заявил 20 сентября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения целей, расположенные в глубине обороны противника на расстоянии до 300 км от места пуска. Для запуска ракеты используется модернизированная пусковая установка РСЗО M270 и M142 HIMARS.
Эти дальнобойные ракеты, как и современные танки, Украина уже не раз запрашивала у союзников и до сих пор получала отказ.