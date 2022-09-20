Подоляк призвал Запад предоставить Украине танки и ATACMS в связи с российским «референдумом» 4 20.09.2022, 23:15

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Реакция на действия россиян будет жесткой.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 20 сентября в призвал мировое сообщество немедленно и жестко отреагировать на попытку аннексии территории Украины, усилив помощь оружием и внедрив новые экономические секторальные санкции в отношении России.

«Кремль выступает против поставок современных танков и ATACMS для Украины? Время дать это», – написал он.

Кроме того, Подоляк обратился к украинцам на временно оккупированных территориях с призывом быть бдительными и не предоставлять свои паспортные данные посторонним лицам.

«Любое участие в референдумах будет квалифицироваться как посягательство на территориальную целостность Украины», – добавил советник главы ОП.

До этого Подоляк заявил, что незаконные «референдумы» на временно оккупированных территориях Украины не смогут остановить ВСУ и являются «успокоительным для Z-аудитории» заявил 20 сентября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения целей, расположенные в глубине обороны противника на расстоянии до 300 км от места пуска. Для запуска ракеты используется модернизированная пусковая установка РСЗО M270 и M142 HIMARS.

Эти дальнобойные ракеты, как и современные танки, Украина уже не раз запрашивала у союзников и до сих пор получала отказ.

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