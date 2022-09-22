Белорусским силовикам приказали искать скрывающихся от мобилизации россиян 9 22.09.2022, 18:09

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Режим Лукашенко будет выдавать «уклонистов» России.

Белорусские силовики получили указания отслеживать россиян, которые приехали в страну после объявленной в РФ мобилизации. Об этом изданию «Наша Нiва» сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«Пока устно поручили наблюдать за „квартирами на сутки“, входить в контакт с собственниками жилья. Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать. Собирать информацию, проверять документы», — сообщил изданию собеседник.

По мнению силовика, Беларусь будет выдавать «уклонистов» России. «Поймать „уклониста“ — плевая задача», — заключил источник.

Российские регионы начали запрещать военнообязанным выезжать за пределы города или района, в которых они живут, после объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации. Первым регионом, в котором ввели запрет, стала приграничная с Украиной Курская область. За ней последовали Краснодарский край, Дагестан, Татарстан, Якутия, Самарская, Нижегородская, Воронежская, Амурская, Смоленская, Тверская, Челябинская области. Запреты на перемещение военнообязанных граждан вводятся военными комиссарами, которые издают соответствующие приказы «по рекомендации Минобороны РФ». Все документы составлены по одному шаблону.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призвать планируется 300 тысяч резервистов.

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