В Витебской области водитель грузовика дал порулить ребенку 22.09.2022, 20:35

Сам водитель управляет автомобилем ногами.

«Страшно ездить по дороге, когда рядом с тобой едет водитель, который рулит ногами, — так описала найденное в сети видео читательница Анна. — Более того, автомобиль полон детей, а их родители снимают подобное поведение и выкладывают в социальные сети».

На видео можно увидеть, как маленький ребенок, сидя на коленях у мужчины, рулит грузовиком Volvo, а затем уже сам мужчина управляет машиной, но только с помощью своих ног. Запись снята в салоне автомобиля, который едет по трассе. Внутри, помимо взрослых, можно заметить как минимум двоих детей, пишет «Онлайнер».

«Эта машина каталась в Витебской области, — рассказала Анна. — Мне кажется, опасно делать показанное на видео, особенно когда ты едешь по трассе рядом с другими автомобилями».

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