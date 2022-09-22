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Российский правозащитник рассказал, кого мобилизуют на войну в Украину

  • 22.09.2022, 23:55
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Российский правозащитник рассказал, кого мобилизуют на войну в Украину

В бой идут одни старики.

Минобороны РФ не соблюдает возрастные цензы, которое само же установило для подлежащих мобилизации граждан, утверждает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

У себя в телеграм-канале юрист опубликовал сведения о некоторых россиянах, призванных в первые сутки мобилизационной кампании.

Так, по данным Чикова, в Москве повестку получил 63-летний полковник, в Волгограде — 55-летний старший лейтенант, а в Самаре — 60-летний сержант.

«Ну что ж, 49-летние рядовые и 51-летние лейтенанты. Выходит, Минобороны РФ сообщает недостоверную информацию о мобилизации» — пишет правозащитник.

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