Российский правозащитник рассказал, кого мобилизуют на войну в Украину 22.09.2022, 23:55

1,098

В бой идут одни старики.

Минобороны РФ не соблюдает возрастные цензы, которое само же установило для подлежащих мобилизации граждан, утверждает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

У себя в телеграм-канале юрист опубликовал сведения о некоторых россиянах, призванных в первые сутки мобилизационной кампании.

Так, по данным Чикова, в Москве повестку получил 63-летний полковник, в Волгограде — 55-летний старший лейтенант, а в Самаре — 60-летний сержант.

«Ну что ж, 49-летние рядовые и 51-летние лейтенанты. Выходит, Минобороны РФ сообщает недостоверную информацию о мобилизации» — пишет правозащитник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».