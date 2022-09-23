Макей поддержал мобилизацию в РФ 15 23.09.2022, 8:24

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Владимир Макей

Режим Лукашенко заинтересован в усилении агрессии против Украины.

Беларусь с пониманием относится к решению России о частичной мобилизации. Об этом в четверг заявил ТАСС глава лукашенковского МИД Владимир Макей на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Поэтому все меры, которые будут направлены на укрепление, на то, чтобы обеспечить безопасность своего государства, на то, чтобы достичь тех целей, которые в принципе преследует специальная военная операция, то я думаю, что абсолютно правильно. Не потому, что мы союзники и находимся в «союзном государстве», но абсолютно здравая логика, здравый смысл диктует любое решительное действие, если это связано с необходимостью обеспечения безопасности своего государства», — сказал глава МИД диктатора.

«Учитывая то, что происходит сейчас, когда идет действительно накачка Украины оружием, западным оружием, когда Россия, правильно говорят, сегодня воюет с коллективным Западом, то, естественно, в данной ситуации можно понять озабоченности Москвы относительно необходимости обеспечения своей безопасности», — добавил Макей.

Напомним, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России утром 21 сентября.

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