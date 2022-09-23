«Еще не доехали, а уже инсульт»12
- 23.09.2022, 8:55
- 10,182
Для мобилизованных россиян «приключения» начались сразу в автобусе.
Российская армия терпит потери еще по дороге в Украину. У одного мобилизованного призывника инсульт случился еще в автобусе.
Видеозапись этой оказии появилась в распоряжении obozrevatel.com . В общем, «брать Киев за три дня» оккупанты будут в составе «минус один».
«Еще не доехали – а уже инсульт», – слышен на видео интеллигентный голос представителя «второй армии мира».