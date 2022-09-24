Россия провалила «референдумы» в оккупированных областях Украины 5 24.09.2022, 8:50

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Явка оказалась почти нулевой.

Из-за низкой явки на «избирательные участки» так называемого «референдума», подписи у местных жителей собирают дома в сопровождении вооруженных российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

В Генштабе напомнили, что на временно захваченной и оккупированной территории Украины оккупационная власть проводит так называемые «референдумы».

«В связи с низким процентом посещения «избирательных участков» работники «избирательных комиссий», в сопровождении вооруженных военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, ведут сбор подписей местных жителей непосредственно в местах их проживания», - говорится в сообщении.

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