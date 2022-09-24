Большая белая акула «нарисовала» свой портрет в океане 2 24.09.2022, 11:08

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Хищник весом около 650 килограм плавал вдоль восточного побережья США.

На карте перемещений акулы по океану неожиданно вырисовались четкие очертания самого животного — с хорошо очерченными плавниками, хвостом и другими частями.

Большая белая акула показала свои художественные способности в Атлантическом океане. В рамках исследовательского проекта OCEARCH к четырехметровому хищнику по кличке Бретон прикрепили GPS-трекер. Об этом сообщил пользователь Twitter Джефф Барнаби.

В дальнейшем на карте перемещений акулы в океане неожиданно вырисовались довольно четкие очертания самого животного — с хорошо очерченными плавниками и другими частями.

Бретон стал первой акулой, которую в 2020 году пометили в рамках инициативы OCEARCH в канадской провинции Новая Шотландия.

Всякий раз, когда акула находится у поверхности океана в течение определенного времени, метка в спинном плавнике «отправляет» исследователям данные о местонахождении.

Хищник весом около 650 кг плавал вдоль восточного побережья США, возле Нью-Джерси, острова Чинкотиг, Вирджинии, вдоль прибрежной полосы Лонг-Бей и Южной Каролины.

За 444 дня акульего путешествия на карте перемещений появился «автопортрет» самого животного.

Несколько удивленных пользователей прокомментировали этот пост.

«Челюсти? Больше похоже на картины», — написал один из читателей.

«Они передают данные через блютуз, в любом случае, челюсти отвисли», — высказался еще один пользователь.

Исследователи из проекта OCEARCH прикрепили датчики уже в общей сложности 432 животным, чтобы таким образом узнать больше об их жизни, рационе и миграции.

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