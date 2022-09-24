Бегущим в Казахстан россиянам отказываются сдавать квартиры 3 24.09.2022, 13:50

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Гражданам РФ предлагают пройти «тест на Крым».

Известный украинский журналист и медиаменеджер Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram разместил видео, снятое одним из казахстанских радиоведущих.

Казах решил проверить, правда ли то, что россиянам в Казахстане отказывают в аренде жилья. Ведущий позвонил одной из женщин, которая сдает дорогую квартиру в центре Алматы (стоимостью 833 доллара ‒ примерно на 240 долларов выше средней зарплаты в городе).

Во время разговора радиоведущий спросил, сдается ли квартира гражданам России. На что женщина сначала ответила, что не будет делать регистрацию россиянам.

Ведущий ответил, что ничего не нужно делать, а просто он хочет снять квартиру. И тут женщина задает сакраментальный вопрос: «Чей Крым?». Для чистоты эксперимента мужчина ответил ‒ «русский». Женщина тут же сказала: «Ну, тогда я не сдам, извините».

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