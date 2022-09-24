В Рогачеве лукашисты выдумали новую повинность для белорусов 4 24.09.2022, 18:35

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Она касается пятниц.

В Рогачеве лукашисты придумали еще одну повинность для белорусов, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

По распоряжению так называемого руководства города пятницы на Рогачевщине станут санитарными днями. Еженедельно накануне выходных представители трудовых коллективов будут проводить работы по наведению и поддержанию порядка, благоустройству и санитарной очистке на прилегающих к их учреждениям, предприятиям и организациям территориях.

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