В Рогачеве лукашисты выдумали новую повинность для белорусов

В Рогачеве лукашисты выдумали новую повинность для белорусов4
- 24.09.2022, 18:35
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Она касается пятниц.
В Рогачеве лукашисты придумали еще одну повинность для белорусов, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
По распоряжению так называемого руководства города пятницы на Рогачевщине станут санитарными днями. Еженедельно накануне выходных представители трудовых коллективов будут проводить работы по наведению и поддержанию порядка, благоустройству и санитарной очистке на прилегающих к их учреждениям, предприятиям и организациям территориях.