Кто такая Милана Хаметова, на встрече с которой в «Дана-Молл» произошла давка 5 25.09.2022, 12:51

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12-летняя «звезда» TikTok заявила, что «ей понравилось в Минске».

Милана Хаметова родилась в 2010-м, ей 12 лет. Родной город девочки – Новосибирск. С раннего детства Милана занималась пением, танцами, гимнастикой пела, танцевала, занималась гимнастикой. А уже в 4 года, как пишут СМИ, впервые снялась в профессиональной фотосессии. Сотрудничество с модельным агентством, съемки в рекламе разных марок одежды (например, Millisa), а уже в 6 лет девочка получила корону «Мини-мисс Сибирь», пишет «Комсомолка».

Первую страницу в соцсети (это был Инстаграм) завели для девочки родители. А потом появились и те, что Милана завела для себя сама – буквально во всех соцсетях. Только в Инстаграме юная блогер имеет свыше 1 миллиона 300 тысяч подписчиков, а ее ролики в TikTok набирают по 60-80 миллионов просмотров. Не удивительно, если подписчиков там было свыше 2 миллионов! Это было отмечено в номинации «Тиктокер года» премией «Девичник Teens Awards».

Правда, девочку там заблокировали – микроблог в китайской соцсети TikTok ее правила разрешают иметь только тем, кому исполнилось 13 лет. Тогда Милана завела себе страницу в Likee. И снова миллионы сверстников-почитателей.

Что в видеороликах Миланы Хаметовой? Песни, танцы, розыгрыши различных ситуаций от радости до страха, а порой просто кривляния. «Мыльный пузырь», «Хрюша», «Пранк» - такие названия у незатейливых видео. А еще советы 12-летнего эксперта, как снять видео, чтобы оно «залетело» в топ.

Судя по реакции аудитории ее ровесников, выходит все это довольно мило и непосредственно за счет яркой мимики и приятного голоса. А камеры она, работая перед ней с 4 лет, не боится.

Не менее интересны и фото в соцсетях. Там Милана Хаметова появляется то на фоне символики «Евровидения», то со звездами – Димой Биланом, Клавой Кокой, Давой Манукяном. Последний, по сути, и помог развитию популярности девочки среди тинейджеров через платформу основанного им дома тиктокеров Super House в Москве, где теперь и живет девочка.

Добавим также, что Милана Хаметова строит также певческую карьеру. Так, ее новый клип с Milana Star на песню под названием «ЛП» за 4 дня собрал почти 2 миллиона просмотров. А сама аудитория девочки на YouTube – более 3,25 миллиона подписчиков.

А вышедший год назад ролик на песню «Умка» посмотрели 62 миллиона раз.

Что случилось в Минске 24 сентября 2022

Юная блогерша за несколько дней до 24 сентября написала на своей странице в соцсети «Вконтакте»: « Моя первая официальная ФАН-ВСТРЕЧА!!! МИНСК! 24 сентября в 15:00 - 17:00 ТРЦ Dana Mall (атриум, центральный вход)». Милана обещала в посте любимые песни, танцевальный флешмоб, конкурсы с подарками от ресторана Burger King, сюрпризы и так далее. Пост собрал 4326 лайков.

Что произошло дальше, мы собрали в этом тексте. Если коротко, то на фан-встречу с Хаметовой на первом этаже ТРЦ «Дана-Молл» собралось несколько тысяч человек. В основном, это были, по официальным данным Следственного комитета Беларуси, несовершеннолетние.

То же говорят и читатели «КП», которые оказались в тот момент в «Дана-Молл»:

- В торговом центре было очень много детей до 13 лет. Все в радостном и возбужденном состоянии. Они заполнили все этажи. Внизу на первом этаже дежурила милиция.

Масштаб можно оценить по фото в соцсетях – в том числе и самой Хаметовой.

Как сообщили в СК, в какой-то момент люди застряли в кабине лифта трц между первым и цокольным этажом.

«Произошла экстренная остановка кабины из-за перегрузки, где началась давка. Там находились более 15 человек при допустимой норме не более 13 человек», - уточнили в СК.

Сотрудники МЧС оказали помощь, милиция обеспечила порядок в ТРЦ и безопасные маршруты выхода из него. В Минздраве сообщили, что на место выехали 5 скорых - одна реанимационная и четыре линейные бригады. Сообщалось, что застрявшие в кабине люди получили медпомощь сразу же после открытия дверей лифта.

А в СК уточнили:

«За медицинской помощью обратились пятеро малолетних детей. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Серьезных травм в результате давки получено не было. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. [...] В рамках проверки будут исследованы обстоятельства травмирования детей».

Позже в МЧС опровергли информацию о чрезвычайной ситуации в торговом центре. Вместе с тем, на место выезжала одна машина для оказания помощи.

- Оказали помощь. Людей эвакуировали из лифта, - заявил официальный представитель МЧС Евгений Барановский.

Тем временем экстренно изменился и формат фан-встречи 12-летней российской блогерши, модели и певицы Миланы Хаметовой. Она была короткой и началась раньше заявленного времени.

- Огромное спасибо всем, кто пришел. Я уже уезжаю, и огромная просьба всем расходиться, потому что вас очень много. И уже на нас ругаются. Я еще приеду, не переживайте, - сказала девушка в эфире микроблога. - Беларусь, все кто пришел или собирался прийти на встречу со мной, мне так жаль что нам пришлось закончить раньше. Мы все очень хотели, чтобы все прошло идеально и делали для этого все возможное, будьте уверены. Я это точно знаю. Самое главное, я увидела, как много людей в Беларуси хотели встретиться со мной и обязательно вернусь.

Кроме того, стало известно, что блогер Милана Хаметова после инцидента в «Дана Молл» готова провести сольный концерт в Минске. Об этом девушка рассказала в своем микроблоге. Также она сообщила, что на ее фан-встречу в Минске собралось так много людей, что администрация ТРЦ потребовала сократить мероприятия с 2 часов до 20 минут.

12-летняя звезда соцсетей заметила, что ей понравилось в Минске. И она готова провести в Беларуси и свой первый сольный концерт. Фанаты предложили российской блогерше-школьнице провести концерт в столице Беларуси.

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