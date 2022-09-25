В России мобилизовали 59-летнего плохо слышащего и незрячего на один глаз хирурга с раком кожи 11 25.09.2022, 13:27

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Виктор Дьячок

Он командует взводом.

Военный комиссариат в городе Асбест Свердловской области РФ мобилизовал Виктора Дьячка, 59-летнего хирурга с раком кожи первой стадии. Об этом «Новой газете. Европа» рассказала его дочь.

Виктор — заведующий хирургическим отделением городской больницы 1 Асбеста. По словам дочери, 22 сентября он был на дежурстве. В семь часов вечера ему позвонили из отдела кадров, вручили повестку, уволили с работы и потребовали, собрав вещи, на следующее утро явиться в военкомат. Виктор Дьячок закончил военную кафедру и носит звание старшего лейтенанта медицинской службы в запасе.

23 сентября Дьячок явился в военкомат, где его сразу посадили в автобус вместе с другими мобилизованными и отправили на военные сборы.

«Утром он приехал в военкомат, надеясь на медкомиссию, потому что у папы рак кожи первой стадии, мочекаменная болезнь, не видит один глаз полностью, без очков он не видит вообще ничего, у него астигматизм, гипертоническая болезнь, возрастная глухота. <…>

До сих пор ни о какой медкомиссии речи не идет. В больнице никто этому не воспротивился, все выполняют план, все выполняют выше предписанные указания», — говорит дочь Виктора Полина Дьячок.

Мужчину, которому через три месяца должно исполниться 60 лет, направили на военные сборы в поселок Елань в Волгоградской области.

Виктора назначили командиром взвода.

По словам Полины Дьячок, в его подчинении около 19 человек, через две недели их планируют отправить всем взводом на оккупированные территории для образования медсанчасти.

«Мы с ним созваниваемся по видеосвязи, но нас уже попросили привезти для него кнопочный телефон, потому что через две недели, при отправлении на войну, он будет без обычного телефона, просто с кнопочным. Папа шокирован, он даже ничего не говорит, он в подавленном состоянии, но пытается держаться и быть спокойным для того, чтобы не расстраивать ни меня, ни маму, чтобы мы не переживали, он сдержан в эмоциях, старается их никак не проявлять», — говорит Полина.

По словам Полины, она не смогла связаться ни с кем из военкомата. Корреспондентка «Новой. Европа» также не смогла дозвониться до областного военкомата. На горячей линии по мобилизации Полине сказали, что ее отец не должен быть призван, записали его данные, однако на этом все закончилось.

«Через две недели его отправят на территории, отдаленные от нас, в медсанчасть. Спасать, лечить, отдавать долг родине. Но мой отец и так всю жизнь отдавал этот долг, спасая и оперируя каждый день. Что будет дальше… Внутри паника, гнев, страх, отчаяние и снова гнев», — пишет Полина.

По закону о мобилизации, граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, не могут быть призваны по мобилизации. Заболевания Виктора Дьячка делают его негодным к службе, однако военная комиссия проигнорировала этот факт.

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