После взрыва в Счастье горит участок для голосования на «референдуме» 3 25.09.2022, 14:53

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По Луганской области прокатилась серия «хлопков» на объектах оккупантов.

Голосование на незаконном референдуме по аннексии оккупированной части Луганской области сопровождается взрывами. Об этом 25 сентября сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его информации, в городе Счастье горит помещение так называемого избирательного участка. Также было слышно несколько взрывов в других захваченных населенных пунктах.

«В Сватовском районе «хлопок». В Маньковке взлетели на воздух вражеские казармы, пострадал фермер-коллаборант», – говорится в сообщении.

Гайдай проинформировал, что в Алчевске тоже, вероятно, гори склад боеприпасов.

«Хлопок» в Алчевске. Вражеский склад, до сих пор грохочет», – написал глава ОВА.

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