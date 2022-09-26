В Изюме нашли еще два массовых захоронения 26.09.2022, 3:01

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В братских могилах захоронены сотни украинцев.

В освобожденном от оккупантов РФ Изюме в Харьковской области нашли еще две братские могилы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News.

В разговоре, опубликованном 25 сентября, он сказал, что получил дополнительную информацию, и журналисты уже выехали на место массовых захоронений в Харьковской области, где нашли «большие могилы, где похоронены сотни людей».

«Также речь идет о маленьком городе Изюм. Вы знаете? В маленьком городе есть еще две братские могилы. Вот что происходит», — сказал глава государства.

Он напомнил, что в первом массовом захоронении в Изюме были похоронены целые семьи, замученные и убитые российскими военными.

«Взрослые, мужчины и женщины, и маленькие дети с пулями в голове. Некоторых частей тела у них не было», — сказал Зеленский, назвав оккупантов террористами, которые пытают, убивают и насилуют гражданских.

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