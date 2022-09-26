В Изюме нашли еще два массовых захоронения
- 26.09.2022, 3:01
- 1,276
В братских могилах захоронены сотни украинцев.
В освобожденном от оккупантов РФ Изюме в Харьковской области нашли еще две братские могилы.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News.
В разговоре, опубликованном 25 сентября, он сказал, что получил дополнительную информацию, и журналисты уже выехали на место массовых захоронений в Харьковской области, где нашли «большие могилы, где похоронены сотни людей».
«Также речь идет о маленьком городе Изюм. Вы знаете? В маленьком городе есть еще две братские могилы. Вот что происходит», — сказал глава государства.
Он напомнил, что в первом массовом захоронении в Изюме были похоронены целые семьи, замученные и убитые российскими военными.
«Взрослые, мужчины и женщины, и маленькие дети с пулями в голове. Некоторых частей тела у них не было», — сказал Зеленский, назвав оккупантов террористами, которые пытают, убивают и насилуют гражданских.