ВСУ уничтожили пять складов РФ 26.09.2022, 4:58

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Также украинские воины уничтожили базу и штаб оккупантов.

Украинские бойцы «демилитаризовали» хранилища боеприпасов, а также базу и штаб оккупантов, сообщил Сергей Братчук.

Вооруженные силы Украины в воскресенье, 25 сентября, «демилитаризовали» базу, штаб, командный пункт и пять складов боеприпасов российских захватчиков. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

По его словам, склады с боеприпасами ликвидированы в Алчевске, Скадовске, Херсонском и Бериславском районах Херсонской области и Токмакском районе Запорожской области.

Кроме того, украинские защитники накрыли огнем базу оккупантов в Скадовском районе, штаб - в Снигиревском районе Николаевской области и командный пункт врага в Бериславском районе Херсонской области.

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