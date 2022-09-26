Аналитики ISW объяснили, почему мобилизация не спасет Путина 1 26.09.2022, 7:36

4,822

Глава Кремля даже не прилагал усилий, чтобы подготовить россиян к войне.

Путин вряд ли сможет преодолеть фундаментальные структурные проблемы, мобилизовав большое количество россиян для войны в Украине. Частичная мобилизация, которую он объявил 21 сентября, создаст дополнительные силы, но они не будут эффективными, а взамен вызовут большие внутренние и социальные потери.

Как утверждают эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете за 25 сентября, Путин не приложил никаких усилий, чтобы подготовить население России к войне и к мобилизации.

«Путину придется исправить основные недостатки российского военного персонала и системы техники, если мобилизация будет иметь какие-либо значительные значения даже в долгосрочной перспективе. Его действия пока свидетельствуют о том, что он гораздо больше обеспокоен тем, чтобы доставлять мобилизованных на поле боя, чем устранением этих основных недостатков», – говорится в отчете ISW.

По словам экспертов, с 2008 года Вооруженные Силы РФ не создавали условий для эффективной мобилизации резервистов, которые позволили бы быстро мобилизовать много людей. Когда большинство стран, реформируя свои вооруженные силы, перешли на контрактную основу, Путин тоже это сделал, но параллельно оставил и призыв, сократив срок несения службы до 1 года.

Поэтому из-за этого российская армия перешла на некую гибридную модель, которая сочетает в себе солдат срочной службы и профессиональных солдат. А российские военные стали смесью профессиональных контрактников-добровольцев и годовых призывников.

«Приоритет в формировании профессиональных сил и лишения приоритетности срочной службы, вероятно, привело к разрушению бюрократических структур, необходимых для мобилизации. Мобилизация – это всегда бюрократически сложна. Это требует от местных чиновников по всей стране хорошо выполнять задачу, которую они, возможно, никогда не выполняют и редко репетируют, если вообще. Поддержка бюрократической инфраструктуры, необходимой для проведения широкомасштабного призыва в запас, требует значительного внимания со стороны высшего руководства – внимания, которого, вероятно, не уделялось в России в течение последних 15 лет», – подчеркивают американские аналитики.

Вместе с тем, информационные промахи Путина по «специальной военной операции", а не войне, не создавали в России информационных условий для подготовки населения к мобилизации. Это особенно важно, поскольку на русской земле нет ни украинских войск, ни войск НАТО, и нет угрозы вторжения в российскую глубинку. Сейчас не 1812, 1914 или 1941 год, и факторы, которые способствовали мобилизации населения в предыдущих российских войнах, просто отсутствуют в этой агрессивной войне, как бы Путин ни представлял ее своему народу.

Поэтому, как отмечают аналитики, процесс мобилизации в России будет уродливым, качество резервистов низким, а их мотивация воевать, вероятно, еще хуже.

«Проблемы, подрывающие усилия Путина по мобилизации россиян на борьбу, в конце концов, настолько глубоки и фундаментальны, что он не сможет решить их в ближайшие месяцы, а возможно, и годы. Эта мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и, вероятно, не будет иметь влияния на способность России поддерживать нынешний уровень усилий в 2023 году», - отметили в ISW.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».