Что изменится в Беларуси с 1 октября 26.09.2022, 7:42

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Некоторые из них повлияют на толщину наших кошельков.

С октября в Беларуси продлят действие норм беспошлинных лимитов на ввоз товаров из-за рубежа через наземные границы. Со следующего месяца банки снизят процентные ставки по некоторым кредитам. К концу октября узнаем, пересмотрят ли чиновники минимальные трудовые и социальные пенсии с 1 ноября. Сайт zerkalo составил подборку октябрьских изменений, которые могут повлиять на толщину наших кошельков.

Банки снизят процентные ставки по кредитам

В октябре банки снизят процентные ставки по некоторым кредитам для физлиц и юрлиц. Это связано с решением Нацбанка пересмотреть расчетные величины стандартного риска. РВСР — это процентный потолок по банковским кредитам.

Нацбанк снизил расчетные величины стандартного риска для физлиц на октябрь до 22,01% (сейчас — 23,33%), а для юрлиц — до 20,21% (сейчас — 20,80%). Этих показателей должны придерживаться банки, когда выставляют процентные ставки по кредитам, их нельзя превышать.

К РВСР привязаны процентные ставки по некоторым кредитам на недвижимость и автомобили на общих условиях. При росте этого показателя банки должны изменить процентные ставки по таким кредитам в сторону увеличения.

Запустят пенсионные изменения

С 1 октября в Беларуси стартует очередные пенсионные изменения, они касаются дополнительной накопительной пенсии. Работники смогут при желании делать отчисления со своих зарплат на вторую пенсию, а наниматель будет обязан «добросить». Эта схема должна работать, как планируется, через страховую компанию «Стравита». Так называемая реформа предполагает несколько важных нюансов. К примеру, те, кто решит отказаться от такой страховки, вернуть свои деньги смогут только после выхода на пенсию. Напомним, в Минтруда ранее скептически высказывались о реформе накопительной пенсионной системы.

Оставят прежние лимиты на ввоз товаров из-за границы

С октября в Беларуси продлят действие норм беспошлинных лимитов на ввоз товаров из-за рубежа через наземные границы. Для тех, кто путешествует сухопутным транспортом, они по-прежнему будут на уровне 1000 евро и 31-го килограмма. Эти нормы будут действовать до 1 апреля 2023 года. Такое решение принято на уровне ЕАЭС.

Успеть подтвердить занятость, чтобы не попасть в базу тунеядцев

Чтобы не попасть в базу иждивенцев, до 21 октября нужно успеть предоставить в специальную комиссию документы, которые подтверждают занятость.

Напомним, списки незанятых в экономике обновляют раз в квартал. Документы, которые подтверждают работу или обучение в ЕАЭС, нужно предоставить в тунеядскую комиссию до 21 октября, 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно.

Узнаем, повысят ли пенсии и пособия

С 1 ноября власти должны пересмотреть размер прожиточного минимума. К нему привязаны размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, а также некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Если бюджет прожиточного минимума повысят, то вырастут, соответственно, также эти пенсии и пособия.

Ближе к концу октября чиновники должны озвучить, изменятся ли с ноября эти выплаты. К примеру, социальная пенсия по возрасту сейчас составляет 164,25 рубля, а минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) — 82,13 рубля.

Последний месяц скидки на поездки в электричках для пенсионеров

Октябрь — последний месяц для поездок пенсионеров с 50-процентной скидкой в поездах региональных линий эконом-класса. Льгота будет действовать до конца следующего месяца. Ее вводили с 1 мая — на время сезонных сельскохозяйственных работ.

«Белтелеком» отказывается от одной из услуг

С 1 октября «Белтелеком» прекратит оказывать услугу по междугородным и международным телефонным звонкам абонентам сети стационарной электросвязи с помощью телефониста. Причина — отсутствие спроса.

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