Белорусов ждут сюрпризы на валютном рынке 26.09.2022, 7:57

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Белорусский валютный рынок живет своей жизнью.

Минувшая неделя закончилась полным доминированием доллара на мировом рынке. Какие сюрпризы ждут курсы валют в последнюю неделю сентября? Об этом в материале myfin.by.

Обвал всех валют против доллара

«Следим за событиями среды!» – такой рекомендацией мы заканчивали наш предыдущий обзор валютного рынка.

Как оказалось, результат превзошел наши ожидания – к закрытию торгов прошлой недели курс валютной пары EUR/USD опустился до двадцатилетнего минимума в EUR/USD 0,9690, в моменте на пятничных торгах на внебиржевом рынке Форекс курс снижался до EUR/USD 0,9668.

Но надо отдать должное, резкому снижению по отношению к доллару подверглось не только евро, но все остальные мировые валюты и плюс золото.

Курс британского фунта обновил минимум с 1985 (!) года, остановившись на GBP/USD 1,0858. За 2022 год фунт «похудел» к баксу на -20,64%.

Японская йена выросла до USD/JPY 143,34. Изменение за год составляет +29,46%.

Индекс доллара США DXY поднялся до 112,815 п.п. и годовой прирост составляет те же +20,95%.

Причина такого взлета курса американской валюты одна – повышение процентной ставки Федеральной резервной системы США с целью обуздания мощнейшей инфляции.

Ставка решает все

В прошлую среду ФРС провела очередной цикл повышения ставки и ее значение выросло на 0,75 п.п. до 3,25%. В это же время доходность государственных облигаций США трежерис превысила 4,35% годовых по некоторым выпускам. Отсюда такой интерес финансового рынка к реинвестированию активов в американский долг и, как следствие, ажиотажный спрос на доллары США (облигации номинированы в долларах и покупаются тоже за доллары).

И, поскольку ФРС устами руководителя Джерома Пауэлла заверила, что продолжение повышения ставки следует (до тех пор, пока инфляция не вернется к прогнозным показателям), – можно с высокой долей вероятности ожидать продолжения тренда на укрепление доллара на мировом валютном рынке.

Белорусский валютный рынок живет своей жизнью

А что же у нас? А у нас тон задает российский рубль, который живет своей жизнью и к окончанию прошлой недели укрепился на московских торгах до USD/RUB 57,9200.

В Российской Федерации заканчивается очередной налоговый период и интерес к рублю превышает иные аргументы.

На белорусском валютном рынке российский рубль укрепился за неделю до RUB/BYN 4,2446 за 100 российских рублей, или на 0,54%.

Курс доллара США на этом фоне за неделю снизился на -1,08% и пятничные торги остановились на USD/BYN 2,5081.

И самой «пострадавшей» валютой на белорусском рынке остается евро. Курс объединенной валюты потерял за неделю -3,03%, с начала текущего года -14,76%. Пара EUR/BYN опустилась ниже психологической отметки в 2,50 и закрыла неделю на курсе EURBYN 2,4572. Отставание от доллара США расширилось с предыдущих 0,16 копеек до 5,09 копеек. Поскольку копейка – это 1/100 рубля, то на покупке/продаже суммы более 100 условных единиц разница за неделю составит уже более 5 рублей.

Поскольку «виновником» текущей ситуации на валютном рынке мы определили ФРС США и регулятор намерен продолжать нынешнюю монетарную политику, весьма высока вероятность снижения курса EUR/USD до 0,9500.

На белорусском валютном рынке по мере окончания налогового периода российский рубль может немного отработать назад и к концу сентября курс RUB/BYN вернуться к RUB/BYN 4,2200 за 100 российских рулей.

Доллар США вероятнее всего останется около USD/BYN 2,5000. Ну а у евро ожидает дальнейшее снижение курса.

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