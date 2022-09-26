Белорусов массово вызывают на «тунеядские комиссии» 26.09.2022, 8:01

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Архивное фото kp.by

В списки записывают даже тех, кто не подпадает под закон.

Чиновники продолжают искать тех, кто не занят в экономике. Так, по всей стране устраивают заседания так называемые «тунеядские» комиссии. Из новшеств — «информационные мероприятия» для незанятых в экономике, которые проводят службы занятости. По всей стране продолжают заседания постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения.

К примеру, в Кричевском районе на одном из последних заседаний такой комиссии 187 человек признали занятыми в экономике, сообщает районная газета «Кричевская жизнь». Так, два человека предоставили контракты о работе в странах ЕАЭС, еще двое принесли платежки по единому налогу. По всей видимости, по-прежнему не обходится без ошибочного включения в базу. К примеру, в Кричевском районе только на последнем заседании «тунеядской» комиссии подтвердили занятость 23 человека, у которые есть дети до 7 лет, а также 161 человек, которые занимаются огородничеством (они не считаются «тунеядцами»).

«Тем, кто желает работать, окажем содействие в трудоустройстве. А вот тех, кто не спешит искать работу, ждет возмещение стоимости услуг горячего водоснабжения и теплоснабжения по экономически обоснованным тарифам на 4 квартал», — заявила председатель комиссий по координации работы по содействию занятости населения в Кричевском районе Ирина Прудникова.

В сентябре заседания «тунеядских» комиссий провели в том числе в Берестовицком, Несвижском районах. В Островецком районе в августе в списки тех, кто оплачивает ЖКУ по полным тарифам, включили 23 человека. «Среди них и те, кто уехал за границу и не платит налоги в Беларуси», — сообщает (zerkalo.iohttps://news.zerkalo.io/economics/22687.html.

В Глусском, Могилевском, Берестовицком районах, Первомайском районе Минска тем временем составили график работы «тунеядских» комиссий до конца этого года.

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