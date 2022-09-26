ВСУ нанесли мощные удары по пунктам управления российских войск в Украине 26.09.2022, 8:13

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А взрыв в Херсоне уничтожил скопление техники врага.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили атаки российских захватчиков в районе 13 населенных пунктов.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети «Фейсбук».

«За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорный, Соледар, Майорськ, Бахмут, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцевое, Новомихайловка, Первомайское, Каменка, Победа и Павловка», - говорится в сводке.

Также авиация Сил обороны Украины нанесла 33 удара. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 8 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БпЛА противника.

Вместе с тем, ракетные войска и артиллерия, за текущие сутки, в частности, поразила 6 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, а также 9 отдельных важных целей.

Как заявляют в Генштабе, российские оккупанты продолжают нести потери.

«Подтверждено еще одно точное попадание 24 сентября этого года по району сосредоточения вражеской техники на территории промышленной зоны в черте города Херсон. Предварительно, противник потерял до 10 единиц военной техники, потери в личном составе уточняются», - говорится в сводке.

Ситуация на юге Украины

Сегодня, 25 сентября, Одесса была атакована дронами-камикадзе, враг трижды попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара. Еще один дрон сбили силы противовоздушной обороны. В Одессе из-за последствий атаки дронами-камикадзе приостановлено движение нескольких троллейбусных маршрутов. Также повреждены жилые дома.

25 сентября около 15.00 украинская противовоздушная оборона сбила дрон-камикадзе, которым враг пытался атаковать Николаев.

Также вчера на юге предупрежденный проход российской диверсионно-разведывательной группы в тыл Вооруженных сил Украины. Подразделения оккупационных войск сосредотачивают основные усилия на содержании захваченных территорий и сдержанные наступательных действий ВСУ.

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