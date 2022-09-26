Ученые сделали неожиданное открытие в городах майя 26.09.2022, 8:37

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Его трудно объяснить, если не начать рассматривать археологию региона целиком.

В городах древних майя в Мезоамерике нашли огромное количество ртути в почве. В обзорной статье в журнале Frontiers in Environmental Science исследователи пришли к выводу, что это загрязнение вызвано частым использованием ртути и ртутьсодержащих продуктов. Местами оно настолько сильное, что представляет потенциальную опасность для здоровья археологов, пишет «Хайтек».

«Загрязнение окружающей среды ртутью обычно наблюдается в современных городских районах и промышленных ландшафтах, — отметил ведущий автор исследования доктор Дункан Кук, доцент кафедры географии Австралийского университета. — Обнаружение ртути, захороненной глубоко в почве и отложениях в древних городах майя, трудно объяснить, пока мы не начнем рассматривать археологию региона, которая говорит нам, что майя использовали ртуть на протяжении веков».

Кук и его коллеги проанализировали все данные о концентрации ртути в почве и отложениях на археологических объектах по всей территории проживания древних майя. Они показали, что в местах классического периода, уровень ртути сильно повышен.

Авторы подчеркивают, что герметичные сосуды, наполненные жидкой ртутью, были найдены на нескольких объектах майя, например, в Квирике в Гватемале, Эль-Параисо в Гондурасе и бывшем многонациональном мегаполисе Теотиукан в Мексике. В других местах в регионе майя археологи находили предметы, окрашенные ртутьсодержащими красками, в основном изготовленными из минерала киновари.

Авторы делают вывод, что древние майя часто использовали ртутьсодержащие краски и порошки для украшения. Эта ртуть могла выщелачиваться из внутренних двориков, полов, стен и керамики, а затем попадать в почву и воду.

Поскольку ртуть редко встречается в известняке, который лежит в основе большей части региона майя, они предполагают, что элементарная ртуть и киноварь, найденные на стоянках майя, могли быть добыты из известных месторождений на северной и южной границах мира древних майя и импортированы в города торговцами.

Ртуть представляла опасность для здоровья древних майя: например, последствия хронического отравления включают повреждение центральной нервной системы, почек и печени, вызывают тремор, ухудшение зрения и слуха, паралич и ментальные расстройства.

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