«Я отошел в уборную, а девушка полезла в кошелек» 3 26.09.2022, 8:42

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Белорусы рассказали о свиданиях, которые хотят забыть.

Не сходив на свидание, не построишь отношений — более простую аксиому и придумать сложно. Кому-то для этого хватает одной встречи, а кто-то отправляется в продолжительный трип, встречая на своем пути совершенно разных товарищей. Некоторых из них, судя по рассказам читателей onliner.by, удалить из своей жизни хочется прямо во время свидания. Издание публикует очередную порцию «романтиков» от белорусов, в которых девушка почему-то решила проверить наличку парня в кошельке, а другой ухажер во время первой встречи решил угостить девушку крепким пивом и в итоге очень быстро «устал».

Киоск, пиво и поцелуй

Сейчас эту осеннюю историю, случившуюся лет 15 назад, Анна вспоминает с улыбкой, а тогда ей было явно не до шуток. Девушка признается, что из-за перестаравшегося ухажера испытала настоящий стыд и хотела поскорее избавиться от такого знакомого.

— Я живу в Минске и на тот момент встречалась с молодым человеком, который был из другого города, — вспоминает девушка. — Из-за этого виделись мы редко. Кроме того, он был каким-то чересчур идеальным, положительным, хорошим — таким, что прямо к ране прикладывай. Естественно, с ним стало как-то скучновато, наши отношения не выдержали и дали трещину. Так получилось, что после расставания на меня обратил внимание его друг. В итоге я согласилась с ним встретиться. Тем более он был полной противоположностью моего бывшего: «плохой» мальчик, который обычно нравится девочкам. Он оказался очень общительным, прикольным и веселым человеком.

Мы решили, что я встречу его на вокзале в Минске, а потом мы где-нибудь прогуляемся. На крутой ресторан не рассчитывала, но думала, что он все-таки пригласит меня в какое-нибудь кафе. Однако при встрече он повел меня к киоску и взял крепкое пиво — не только себе, но и мне, не поинтересовавшись, хочу ли я.

Я пиво никогда прежде не пила и не собиралась. Вдобавок он решил сделать мне приятный комплимент, купив конфету. При этом половину стоимости за нее взял с меня.

Мы гуляли по парку Горького. Он выпил и свое, и мое пиво, быстро опьянев. Я поняла, что это конец и вечер безвозвратно испорчен. Человек оказался неинтересным, и ловить было уже нечего. Я попыталась уехать, но он заявил, что пойдет меня провожать. Это была плохая идея: города парень не знал, а я жила далеко от центра. Однако он настоял и поехал вместе со мной в троллейбусе. Пока мы ехали, крепкое пиво, судя по всему, дало о себе знать, и ему стало очень плохо — настолько, что его просто стошнило в троллейбусе. Как мне было стыдно в тот момент, просто не передать словами…

Было у меня и другое свидание. Во время него парень в кофейне решил купить пирожное, поинтересовавшись у меня, какое из представленных самое вкусное. Я сказала, чтобы брал «Ноченьку» — оно просто обалденное! И он его действительно купил, но только для себя — все. Самое интересное, что потом я вышла за него замуж, мы развелись, но это, конечно, уже совершенно другая история.

Парень отлучился в туалет, а девушка решила проверить, сколько денег у него в кошельке

Александр столкнулся с совершенно другой ситуацией. На первом свидании девушка почему-то решила покопаться в его вещах, когда он отлучился в уборную.

— Это произошло где-то в 2007 году, когда в универмаге «Рига» только открылся ресторан Il Patio. Думаю, многие бывшие студенты помнят такое заведение на улице Сурганова. В то время оно было популярным, считалось модным для тусовок и свиданий, хотя цены там были высокие. Рядом находится студенческое общежитие Академии управления, в котором когда-то жил и я. Собственно, в этом общежитии я и познакомился с девушкой. Пригласил ее сходить на свидание в вышеуказанное заведение. Мы заочно знали друг друга, и это помогло тому, чтобы вечер прошел хорошо: тем для общения нашлось много, симпатия друг к другу у нас точно возникла. И вот тут наступает кульминация происходящего.

В какой-то момент я вышел в туалет, но, вспомнив о забытом на столе кошельке, решил вернуться и прихватить его. И в этот момент я увидел, как девушка открыла мой кошелек и лазит в нем.

Я все же поступил по-джентельменски, не пошел к ней с вопросами, просто дождался, когда она перестанет шариться, и вернулся за стол. Вначале я не мог решить, как действовать дальше, но в итоге взял кошелек, посмотрел наличность (все оказалось на месте) и положил его в карман. Мы потом еще погуляли по городу, но у меня в голове постоянно вертелась мысль: зачем же она лазила в моих вещах?..

Жизнь сложилась так, что где-то через семь лет мы опять встретились с этой девушкой, и она, что интересно, сама первая вспомнила про ту ситуацию. По ее словам, она поняла, что я увидел весь процесс с кошельком, и ей было очень неловко за это. Но объяснение у нее оказалось вполне логичное: хотела убедиться в том, что у меня достаточно денег для оплаты нашего ужина. Сумма чека была близка к месячной стипендии на тот момент.

Девушка хотела в такси, но почему-то посадил ее в маршрутку

Ну а закончим эту подборку гигантским «косяком» в исполнении автора этой рубрики. Думал, что все идет по плану, но в итоге — крах и печаль.

— Когда я описывал финал этого чудесного свидания, друзья, вытаращив на меня глаза, не верили и вообще не понимали, как такое произошло, а кто-то просто надрывно смеялся: «Ну ты и дал! Никогда бы не подумал!» Да я и сам не думал, что так смогу. Но смог. Еще как…

С той прекрасной девушкой мы познакомились в Tinder, а потом, как это часто бывает, все плавно трансформировалось во встречу. На третьем свидании мы решили сходить в кино, почему-то выбрав исландский артхаус «Белый, белый день» в Falcon. Мы встретились в одном из кафе на площади Свободы. Девушка в эстетском длинном платье выглядела обворожительно, разговор спорился, и вечер обещал быть романтичным и интересным.

Дальше мы отправились в кино, пропустили по бокалу вина, и фильм зашел так, как будто до этого ничего лучше я не смотрел. Я был счастлив, но потом случился прокол, о котором я сожалел всю последующую неделю.

Тогда была прохладно-колючая весна. Выйдя из кинотеатра, я заметил, что моя спутница продрогла. Она явно намекала на такси, но в тот момент кто-то дернул за тумблер, мои веки опустились, накрыла пелена, моя адекватность куда-то испарилась, и спутнице в роскошном платье я предложил… прогуляться на остановку и вернуться в центр на маршрутке.

Она согласилась, но после этого стала выглядеть, мягко говоря, недовольно. Мое ощущение, что что-то пошло не так, усилилось уже в пыльном и пахучем салоне «микрика», на фоне которого она выглядела так неорганично, будто кто-то опустил букет роскошных роз в какую-то жижу. Я, конечно, улыбался, включал в себе режим Антона Долина и дискутировал на темы исландского артхауса, глубины режиссерской мысли (не сломайте язык) Хлинюра Палмасона и драматизма образа актера Ингвара Сигурдссона, но пить «Боржоми» было уже поздно. Нет, дальше были и объятия, и поцелуи тоже были, но в итоге все зафиналилось сообщением на следующий день в духе «Сорри, с такой экономией, парень, нам с тобой не по пути». Удар под дых, конечно, был ощутимым. В тот момент я почувствовал себя реальным лузером, но с тех пор тумблер у меня не вырубался.

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