NYT: Индия и Китай предупредили Кремль в отношении применения ядерного оружия 26.09.2022, 9:14

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Путин вряд ли нажмет на «красную кнопку».

Путин может применить тактическое ядерное оружие, но пока нет доказательств того, что он перемещает это оружие или готовит такой удар.

Об этом пишет издание The New York Times.

По мнению представителей из администрации США, Путин может применить ядерное оружие в ходе демонстрационного взрыва над Черным морем, Северным Ледовитым океаном или на территории Украины.

Эксперты считают, что вряд ли президент РФ решится на это, учитывая реакцию со стороны Запада и союзников Москвы, таких как Китай и Индия. Последние озвучили свою самую жесткую критику в отношении применения ядерного оружия российским диктатором.

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