«Продал запчасть на барахолке, а теперь еще и налог нужно заплатить?» 4 26.09.2022, 9:57

4,182

Налоговый консультант ответил на типичные вопросы белорусов.

Похоже, недавняя статья onlíner для многих стала откровением. В редакцию посыпались письма с вопросами: так платить налог или не платить? Например, белорусы интересуются, нужно ли платить налог с денег, присылаемых родственником из России, а также с одной проданной на барахолке мелочи. На типичные вопросы ответил налоговый консультант, а МНС пояснило, почему доход при этом пересчитывается по курсу Нацбанка, а не обменников.

Ситуация 1. Продал в Россию одну запчасть — придется регистрироваться в МНС и платить налог?

Читатель по имени Егор недавно продал россиянину лишнюю запчасть к автомобилю. По словам мужчины, его целью было не столько заработать, сколько побыстрее избавиться от ненужного товара.

— Я понимал, что лишнюю деталь мне актуальнее будет продать гражданину России, так как там такая модель автомобиля популярнее. Поэтому я выложил объявление на барахолке и, зная о проблемах с переводами сейчас, обзавелся специальной картой, чтобы платеж наверняка прошел, — говорит Егор. — В банке я купил за 20 рублей совместную карту «Белкарт»/«Мир». Покупатель нашелся быстро, сошлись на цене в 100 белорусских рублей, или 2535 российских рублей по тогдашнему курсу в банке. Продавец пересылает мне эту сумму, а на карту я получаю не 100 рублей, а 75 — минус 25 рублей на ровном месте! В банке мне ответили так: сумма поступает по курсу банка, после чего через 2—5 рабочих дней пересчитывается по курсу карты «Мир». Человеку я деталь отправил, что поделать.

А теперь мужчина осознал, что избавился от запчасти слишком большой ценой: с суммы продажи еще придется заплатить налог.

— Похоже, мне придется уплатить еще и 13% с 100 мифических белорусских рублей, а не фактически полученных 75. То есть я заработал на продаже запчасти намного меньше, чем планировал, и приобрел бюрократический геморрой из-за предстоящей уплаты налогов? — негодует читатель.

Ситуация 2. Муж работает в России и присылает деньги — с них тоже платить 13%?

У Анны ситуация немного другая: девушка тоже получает деньги из соседней страны, но их ей ежемесячно присылает муж.

— Мой муж с января работает на севере России, в Беларуси он по своей специальности ничего подходящего найти не смог. Я в декрете с ребенком, потому весь доход семьи — это его зарплата, — рассказывает девушка. — Каждый месяц муж присылает мне на карту около 1000 белорусских рублей, еще около 550 — детское пособие. Этого вполне хватает нам с ребенком, главное — не снимать и не переводить деньги в белорусские рубли, а расплачиваться картой — так выходит почти курс Нацбанка. И вот какой вопрос у меня возник: нужно ли мне будет платить 13% налогов с этого дохода? Слышала, что если присылают родственники, то платить не нужно, но я не уверена. Не хотела бы через год узнать, что откуда-то мне нужно срочно выкопать для уплаты огромную сумму налогов.

Налоговый консультант: «Выгоднее не обменивать и не переводить валюту в наличность, а рассчитываться картой»

Налоговый консультант, управляющий компанией «Хороший бухгалтер» Ольга Федорова рассказывает, кому и когда нужно платить подоходный налог. Во-первых, всем, кто в 2022 году хотя бы раз получил доход из-за границы и при этом 183 дня и более находился на территории Беларуси. Размер дохода в данном случае значения не имеет. Декларация предоставляется один раз в год, за прошедший. Крайний срок представления декларации за 2022 год — 31 марта 2023 года, срок уплаты — не позднее 1 июня 2023 года.

— При расчетах используется официальный курс Нацбанка Беларуси на дату получения дохода. Вот здесь и начинаются «непонятки», ведь курс российского рубля в этом году в обменных пунктах сильно отличается от официального, поэтому при обмене российских рублей на белорусские возникают потери. Но тут «ничего не попишешь»: закон есть закон, — говорит Ольга Федорова. — Могу посоветовать не переводить денежные средства в наличные и не обменивать на белорусские рубли, а рассчитываться картой. В таком случае курс получается более выгодным, но подоходный налог все равно необходимо рассчитывать по «невыгодному» курсу Нацбанка.

По словам налогового консультанта, порадовать парня, продавшего запчасть, нечем: он и в самом деле заработал головную боль. А вот девушке повезло больше.

— В случае девушки ответ простой и, я думаю, приятный: ей платить налог не нужно. Денежные средства, поступающие от лиц близкого родства или свойства подоходным налогом не облагаются (неважно, за границей они или нет), — комментирует Ольга Федорова. — К таким родственникам относятся родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги, близкие родственники другого супруга (в том числе умершего). Таким образом, если жена получает каждый месяц 1000 или 100 000 рублей от мужа, работающего за рубежом, никаких расчетов и деклараций она составлять не должна. Главное — иметь возможность документально подтвердить степень родства. Двоюродный дядя по материнской линии со стороны отчима в данный список не входит.

А во-вторых, подать декларацию и уплатить подоходный налог придется тем, кто за календарный год получил в Беларуси денежных переводов не от родственников на сумму от 8078 рублей и более. Например, если вы продаете свои ненужные вещи на барахолке и за год получили переводов на 8500 рублей, тогда с суммы превышения лимита (422 рубля) придется заплатить налог. То же самое, если ваш гражданский муж (жена) переводит вам деньги и за год выйдет более 8078 рублей: с превышения также придется заплатить 13% налога.

Почему вместо курса обменника — курс Нацбанка? Отвечает МНС

В Министерстве по налогам и сборам пояснили, что сумма доходов в валюте всегда пересчитывается в белорусские рубли по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату их получения, как и указано в пункте 1 статьи 213 Налогового кодекса. Это делается «в целях единообразного подхода к налогообложению доходов». Курсы валют в коммерческих банках меняются слишком часто и отличаются даже в обменниках одного банка, так что отталкиваться от них в расчетах невозможно.

— Обращаем внимание, что курсы коммерческих банков не могут быть приняты при таком пересчете, так как коммерческими банками устанавливаются различные курсы для различных отделений банка, а также такие курсы могут меняться в течение банковского дня. Использование курсов валют, применявшихся при расходовании полученного дохода, также не поддерживается, поскольку противоречит принципу налогообложения дохода: налогом облагается полученный доход по факту его получения, — пояснили в МНС. — Поэтому для целей налогообложения принят единый для всех официальный курс Национального банка Республики Беларусь. В этой связи в настоящее время внесение изменений в порядок пересчета доходов, полученных физическими лицами в иностранной валюте, не планируется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».