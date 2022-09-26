WSJ: Эскалация войны в Украине может стать концом режима Путина 2 26.09.2022, 10:13

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Фото: Getty Images

При этом даже «энергетическая карта» его не спасет.

Эскалация войны России против Украины ведется только для того, чтобы сохранить лицо президенту РФ Владимиру Путину и может стать концом его режима. Такое мнение высказал обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший, сообщает glavred.info.

По его словам, угроза для президента РФ может появиться изнутри - из круга его бывших союзников, и «Путин знает, что теперь ничто не прикончит его быстрее».

Дженкинс-младший назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину авантюрой. Она могла бы окупиться только в случае, если бы первоначальный взгляд прокремлевской пропаганды на положение дел был бы реальным: если бы «Украина была фальшивой страной и гнилым государством, готовым с благодарностью попасть в руки РФ».

Однако это не так, и сейчас агрессору пришлось еще больше накалить ситуацию. Лучший выход для Путина теперь – переговоры, считает автор.

«Для начала добиться прекращения огня, а затем позволить переговорам об окончательном урегулировании затянуться на 10, 20 лет, сколько бы он ни рассчитывал прожить, пытаясь восстановить свою энергию», – говорится в статье.

При этом даже «энергетическая карта» Путина не сможет его спасти – «он слишком долго ждал, чтобы разыграть ее». Например, в Германии паника из-за возможного кризиса уже уступила место подготовке и планированию.

«Настоящий вопрос сейчас может заключаться не в том, хочет ли господин Путин уйти [из войны]. Вопрос в том, подарит ли ему это президент Украины Зеленский», – пишет Дженкинс-младший.

При этом он считает, что Путин сможет пережить неудавшуюся войну в Украине, поскольку российский президент пытался сделать все, чтобы «жизненно важные слои населения» вообще не понимали, что война идет.

«Привилегированные 17 миллионов Москвы и Санкт-Петербурга не собираются протестовать на улицах, если он не завоюет Украину. А они могли бы, если бы он попытался втянуть их семьи в свой обманчивый проект», – считает обозреватель The Wall Street Journal.

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