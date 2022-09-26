Стало известно, когда в Беларуси снова вырастут тарифы на ЖКХ
- 26.09.2022, 10:14
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Жировки скоро потяжелеют.
Министр ЖКХ Андрей Хмель сказал, когда в Беларуси увеличатся тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
- Резких скачков тарифов, в том числе и на отопление «не предвидится» в этом году, тем более, что «правительством» в июне было принято решение не подымать тарифы на тепловую энергию, - пояснил Хмель.
Министр ЖКХ уточнил, что прогнозируется подъем тарифов в 2023 году.
- В следующем году мы прогнозируем подъем тарифов на все жилищно-коммунальные услуги два раза: с 1 января, с 1 июня, - сказал Хмель.
И отметил, что рост тарифов зависит от доходов населения и «не превышает» 5 долларов в эквиваленте в год.