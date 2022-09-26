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Украинские морпехи уничтожили две пушки с боекомплектом и самоходную гаубицу оккупантов

  • 26.09.2022, 10:22
  • 1,626
Украинские морпехи уничтожили две пушки с боекомплектом и самоходную гаубицу оккупантов
иллюстрационное фото

Также был уничтожен вражеский склад с бронетехникой.

Украинские морпехи уничтожили три единицы вражеской артиллерии с расчетами, а именно — две пушки с прислугой и боекомплектом и самоходную гаубицу «Акация».

Видео опубликовали на странице в Facebook ВМС ВС Украины.

Отмечается, что три единицы вражеской бронетехники наша морская пехота разгромила накануне, 24 сентября, в результате нанесения огневых ударов. Также был уничтожен вражеский склад с бронетехникой.

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