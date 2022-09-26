Белорусских ИП ждут существенные изменения 2 26.09.2022, 10:30

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Фото: RFE/RL

Одно из них — повышение налогов.

С 2023 года для индивидуальных предпринимателей введут очередные новшества. Чиновники утвердили их в несколько этапов, а теперь продолжают обдумывать новые изменения, в том числе повышение налогов. «Зеркало» собрало подборку новшеств, которые намерены ввести для ИП уже со следующего года.

Изменения по упрощенной налоговой системе

С 2023 года для индивидуальных предпринимателей отменят возможность работать по упрощенной налоговой системе (УНС). У ИП будет несколько вариантов, как продолжить деятельность со следующего года. Если предприниматель работает без наемных работников, то он сможет перейти на налог на профессиональный доход, который как раз введут со следующего года. Чиновники должны еще уточнить, какие виды деятельности не будут подпадать под такой налог. При работе с физлицами этот сбор составит 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор будет в два раза выше — 20%. Повышенный налог будут взимать с суммы превышения, то есть с того, что больше 60 тысяч рублей.

Второй вариант — перейти на единую форму уплаты подоходного налога по повышенной ставке 18%. При этом формате возможно взять на работу до трех человек. Однако перейти на такой вариант работы можно будет не по всем видам деятельности. Еще один вариант, который будет доступен для ИП с 2023 года, — учредить микроорганизацию.

Напомним, ИП, которые оказывают услуги, уже с этого года не могут применять упрощенную систему налогообложения. Исключение сделали для тех, кто работает в сфере здравоохранения, сухопутного транспорта, области компьютерного программирования, а также оказывает услугу по общественному питанию и туристической деятельности.

Дедлайн по установке платежных терминалов

Индивидуальные предприниматели, которые торгуют продовольственными товарами на ярмарках или с прилавков на рынке, к 1 января 2023 года должны установить платежные терминалы. Напомним, ранее ИП обязали обзавестись платежными терминалами до 17 мая этого года, но позже перенесли крайний срок на начало 2023 года.

Сейчас работать без кассовых аппаратов еще можно тем, кто торгует некоторыми продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией на торговых местах на рынках или на ярмарках (например, в палатках). Однако к 1 января 2023 года эти ИП должны обзавестись платежным терминалом. Для этого они могут использовать смартфоны и планшеты с необходимым программным обеспечением.

Фактически после этой даты продавать что-либо без использования платежных терминалов можно будет только физлицам. Все субъекты хозяйствования — ИП и компании — должны будут иметь платежные терминалы.

Какие еще новшества могут ввести для ИП

Тем временем чиновники обсуждают возможность увеличить ставки единого налога, а в качестве основного налогового режима использовать подоходный налог с увеличением его ставки с 16 до 20%, а с 2024 года — до 25%. Иными словами, налоговая нагрузка на предпринимателей может увеличиться еще больше. А учитывая падение экономики, их финансовое состояние вряд ли будет улучшаться. Пока эти предложения по увеличению налогов для ИП отправили на доработку.

Также чиновники хотят отменить для индивидуальных предпринимателей ограничения по переходу с уплаты единого налога на общий порядок налогообложения. Для этого задним числом — с 1 апреля этого года — могут ввести возможность, чтобы ИП могли выбирать, какой налог уплачивать — или единый сбор, или подоходный. Для этого 20 сентября депутаты парламента приняли в первом чтении законопроект, который касается корректировки Налогового кодекса. Если «депутаты» примут и во втором чтении, то его направят в «совет республики». Если документ и тут утвердят, то он должен уйти на подпись Лукашенко.

— Законопроект оставляет за индивидуальными предпринимателями право на момент его принятия путем подачи налоговых деклараций осуществить перерасчет уплаченного налога с 1 апреля 2022 года, — пояснил в парламенте 20 сентября первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко. — То есть он имеет обратную силу, улучшит положение ИП. Предприниматель путем сопоставления налоговых обязательств — либо единый налог, либо подоходный налог — примет решение, что для него в этом году более обоснованно. И законопроект даже после его принятия позволяет перерассчитать свои налоговые обязательства с 1 апреля.

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