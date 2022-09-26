В российском Ижевске мужчина напал на школу и открыл стрельбу

В российском Ижевске мужчина напал на школу и открыл стрельбу6
- 26.09.2022, 10:37
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Есть погибший.
Устроивший нападение на школу в российском Ижевске выстрелил в охранника. По данным Baza, он погиб, сообщает «Медуза».
Затем стрелок ранил как минимум двух школьников, пишет телеграм-канал. Часть детей закрылись в кабинетах. Других учителей и учеников, как сообщалось ранее, эвакуируют из школы.
На место приехали полицейские, Росгвардия и скорая помощь, сообщают Mash и Baza
О личности стрелка ничего неизвестно. По данным Baza и 112, это мужчина, одетый в черное