В российском Ижевске мужчина напал на школу и открыл стрельбу 6 26.09.2022, 10:37

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Есть погибший.

Устроивший нападение на школу в российском Ижевске выстрелил в охранника. По данным Baza, он погиб, сообщает «Медуза».

Затем стрелок ранил как минимум двух школьников, пишет телеграм-канал. Часть детей закрылись в кабинетах. Других учителей и учеников, как сообщалось ранее, эвакуируют из школы.

На место приехали полицейские, Росгвардия и скорая помощь, сообщают Mash и Baza

О личности стрелка ничего неизвестно. По данным Baza и 112, это мужчина, одетый в черное

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