Вкус политики Михаил Пожарский

26.09.2022, 10:47

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Михаил Пожарский

Российская система десятилетиями строилась на бездумном исполнении плана любой ценой.

Вчера весь день мы наблюдали потрясающее зрелище: российские военкоматы ожидаемо гребли всех подряд - молодых и старых, здоровых и больных, служивших и не служивших. Пойманным рекрутам выдавали ржавые автоматы с гнилыми патронами. Народ возмущался и роптал. Одновременно с этим пропагандисты и прочий Z-брод орал на всю ивановскую о том, что все это саботаж и военкоматы пробрались украинские шпионы. Перегибы на местах, головокружение от успехов мобилизации, вот это все. В результате вчера начались демонстративные «разбирательства» и некоторых «несправедливо» мобилизованных начали возвращать домой. Помимо этого, федеральная власть еще грозно погрозила пальчиком губернаторам с требованием взять на контроль.

Но вся нынешняя реакция - это, разумеется, все это лишь показуха и пропагандистская пыль в глаза. Российская система десятилетиями строилась на бездумном исполнении плана любой ценой. И по щелчку пальцев она не изменится. Продолжит действовать точно так же, только производя чуть меньше шума. А уж попытка перекинуть ответственность на губернаторов, которым формально не подчиняется даже вахтер на входе в федеральный военкомат - это чистой воды пиар. «Федеральный царь хороший, местные бояре плохие».

Даст ли это какой-то эффект в виде временного успокоения? Вполне возможно. Но интересен еще один эффект, побочный, на который едва ли рассчитывали. Дело в том, что власть годами приучала публику к тому, что протесты - это худший способ добиться своей цели. Повлиять на власть можно: лоббизмом, интригами, челобитными. Чем угодно, но если вы устроили несанкционированный протест - это конец, теперь власть будет стоять на своем до последнего. Отчасти именно с такой дрессурой связана наше деполитизация. Но теперь внезапно обнаруживается, что оказывается можно выйти на площадь, можно устроить свалку с ментами возле военкомата, можно провести лежачую алкозабастовку в пункте сбора (а что, тоже форма протеста) - и, о чудо, власть врубает заднюю!

К хорошему, знаете ли, быстро привыкают. Особенно если это хорошее - внезапно прорезавшийся голос и возможность влиять на систему принятия решений. Кто знает, чего еще потребуют эти мужчины и женщины, ощутив вкус политики?

Михаил Пожарский, Telegram

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