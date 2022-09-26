Что Путин собирается объявить 30 сентября 7 Иван Яковина

26.09.2022, 10:57

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Иван Яковина

От этого зависит очень многое.

Я уверен, что смысл его выступления будет такой: «Это все наше, но мы, так и быть, не будем применять ядерное оружие для установления своего контроля над всеми территориями этих областей, если Украина согласится сделать нынешнюю линию фронта новой границей и прекратить войну… Ну а если не согласится, то тогда мы начнем применять ядерное оружие!»

Наверное, как нормальные террористы-шантажисты, отведут сколько-то там дней на раздумья.

И вот тут, конечно, очень много будет зависеть от позиции мирового сообщества, причем не только Запада, но и Китая.

Надеюсь, они как-то вместе скажут: «Ядерный шантаж — это слишком. Если не угомонишься, мы против тебя введем всемирные санкции, чтобы ты вообще один остался». Это в идеале.

Но было бы неплохо, чтобы Запад тут же выделил Украине очень много максимально крутого оружия, чтобы она могла и с мобилизацией справиться, и отбить свои земли.

Я еще надеюсь на то, что Украине передадут и ядерные заряды для создания ситуации сдерживания.

Чтобы Путин понимал — применение ядерного оружия против Украины будет означать немедленный ядерный удар по Москве.

Такая цена продолжения агрессии будет для него неприемлемой, придется признать поражение.

Иван Яковина, «Новое время»

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