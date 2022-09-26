«Ижевский стрелок», напавший на школу, убил шесть человек 14 26.09.2022, 11:25

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иллюстрационное фото

Среди погибших есть и дети.

В результате стрельбы в школе № 88 в российском Ижевске погиб охранник, есть погибшие и раненые среди учеников. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщает «Медуза».

«В Удмуртии сегодня трагедия в Ижевске в школе 88. Пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые», — заявил Бречалов.

По данным главы региона, нападавший покончил с собой. Эту информацию подтвердили в МВД по Удмуртии. Ведомство также сообщает, что всего при стрельбе в ижевской школе погибли шесть человек, еще 20 пострадали.

В свою очередь телеграм-канал «112» утверждает, что число погибших выросло до 10 человек, пятеро из них дети.

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