«Ижевский стрелок», напавший на школу, убил шесть человек

«Ижевский стрелок», напавший на школу, убил шесть человек14
- 26.09.2022, 11:25
- 6,242
Среди погибших есть и дети.
В результате стрельбы в школе № 88 в российском Ижевске погиб охранник, есть погибшие и раненые среди учеников. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщает «Медуза».
«В Удмуртии сегодня трагедия в Ижевске в школе 88. Пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые», — заявил Бречалов.
По данным главы региона, нападавший покончил с собой. Эту информацию подтвердили в МВД по Удмуртии. Ведомство также сообщает, что всего при стрельбе в ижевской школе погибли шесть человек, еще 20 пострадали.
В свою очередь телеграм-канал «112» утверждает, что число погибших выросло до 10 человек, пятеро из них дети.