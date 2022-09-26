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В магазинах Гродно появились моющие средства в необычной упаковке

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  • 26.09.2022, 11:25
  • 3,296
В магазинах Гродно появились моющие средства в необычной упаковке

Она напоминает папье-маше. 

Необычная упаковка натурального вида призвана составить конкуренцию и со временем вытеснить моющие средства из пластика едких цветов: оранжевого, зеленого. А материал, из которого она изготовлена, называется пульперкартон, рассказывает rgazeta.by.

Это детище предприятия по переработке биоразлагаемых материалов. Пульперкартон на 100% состоит из вторсырья. После использования такую упаковку можно выбросить в контейнер для отходов из бумаги, и она вновь попадет в производственный цикл. И если такой контейнер будет выброшен с обычным мусором, то в окружающей среде он будет вести себя, как обычная бумага.

К слову, пульперкартон немного другого качества мы уже видели. Из него делают лотки для яиц, горшки для рассады, ложементы для винных бутылок.

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